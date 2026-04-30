La cuenta regresiva ya está en marcha para los premios Martín Fierro de Televisión 2026, la gala que, año tras año, se convierte en el evento más esperado y comentado por toda la industria televisiva argentina; el anuncio de las ternas y sus nominados encendió la pantalla durante la emisión de “A la Barbarossa” (Telefe), donde Luis Ventura, presidente de APTRA, encabezó la transmisión especial junto al panel del ciclo conducido por Georgina Barbarossa.

Ventura fue el encargado de traer todas las novedades sobre la gran ceremonia que distingue lo mejor de la televisión nacional, la cual se celebrará el lunes 18 de mayo en el Hilton Buenos Aire.

Como ya es tradición, los Martín Fierro no solo premian el talento frente a cámara, sino, también, el trabajo de producción, guion, dirección y los distintos rubros técnicos que cada año hacen brillar a la televisión argentina.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar – América

Deportivo

ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve)

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

América Noticias – América

Telefe Noticias – Telefe

Telenoche – El Trece

Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América

Musical

Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras – Telefe

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo – TV Pública

Intelexis – Net TV

Mascotas al rescate – América

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panelista Femenina

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón – La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña – La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar – Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

Autor/Guionista

Director de No Ficción

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires Producción Integral La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe

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