Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la polémica luego de hablar sobre las críticas que recibió por la letra de “BODYPAINTING; en este marco, la cantante planteó que existe una desigualdad en la manera en que se evalúa el contenido musical según quién lo interprete.

“Me mataron con “BODYPAINTING”, que la letra, que no sé qué…”, manifestó al recordar los cuestionamientos; para marcar esa diferencia, mencionó una canción de Anuel AA que incluye una frase misógina en su título y cuestionó que, el tema del puertorriqueño, no genere el mismo nivel de rechazo. “Después ves que está número uno una canción que se llama ‘Las más bonitas son pu…’. Nadie se escandaliza con lo que hace un varón”, lanzó, indignada.

Las declaraciones de la cantante llegaron hasta el artista puertorriqueño, quien decidió responderle a través de su cuenta de Instagram; primero, compartió el enlace de la canción que Emilia había mencionado y, luego, publicó varios videos en los que defendió su música y lanzó insultos contra quienes cuestionan su trabajo.

“A mò no me hablen de trapcitos, que las más bonitas son pu…, no han sacado un trap mejor que ese este año todavía y, el año pasado, nadie sacó un tras más cabrón que el de yogurcito remix”, sostuvo en una de sus historias.

Pero, su descargo no terminó ahí; Anuel también recurrió a expresiones sexuales y descalificaciones personales y utilizó sus números y su estilo de vida para reivindicar su trayectoria. “A mí no me ronquen si no tienen más de 100 millones y no me ronquen, tampoco, si… Yo viajo en privado todos los días; ustedes, viajan en privado una vez al año”, comentó.

En otro tramo, hizo referencia a los viajes en aviones privados y se burló de quienes, según él, no cuentan con las mismas comodidades; de esta forma, el planteo de Emilia sobre la doble vara en la industria musical terminó derivando en un cruce público que sumó repercusión en las redes.

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