En una entrevista con Martín Cirio, Luciana Salazar compartió algunos de sus hábitos y sorprendió al explicar las precauciones que toma durante la noche para cuidar su rostro y su figura; la modelo estuvo presente en el ciclo del youtuber luego del lanzamiento de “Ritmo Fuerte y Up”, la canción que ambos realizaron en colaboración.

Durante la conversación, Luli comenzó hablando de una particularidad que tiene a la hora de acostarse. “A la hora de dormir, tengo un tema con el pelo…”, reveló; ante la ocurrencia de Martín, que bromeó con que dormía parada, la mediática aclaró que su postura también tiene sus secretos, “¡Casi!“, reconoció Salazar, que, agregó: ”Te voy a dar unos tips: no duermo boca abajo…“.

Con tono divertido, la modelo aprovechó para compartir una recomendación dirigida a las mujeres: “¡Tips, chicas! ¡Sépanlo mis amores!“, y, explicó el motivo detrás de su elección. “Si dormís boca abajo te aplastas la cara con la almohada y, eso, genera arrugas”, aseguró.

Salazar profundizó en su explicación y describió qué sucede cuando se duerme apoyando el rostro sobre la almohada. “¡Te genera arrugas! Porque vos ponete a pensar: te machucás el cachete”, sostuvo entre risas.

La respuesta dejó desconcertado a Cirio, que quiso saber cómo hacía entonces para descansar. “¡¿Cómo dormís?! ¿Boca arriba? Como una momia…“, le consultó; sin embargo, Luciana descartó, también, esa posición. “No, no, de costado, porque la almohada la pongo para que no me toque el cachete”, explicó.

Pero, sus cuidados no terminan ahí; la modelo también aseguró que evita dormir boca arriba, por una cuestión estética, y lanzó otra confesión: “Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola”.

La explicación sorprendió, nuevamente, al conductor, que no entendía cómo podía descansar sin adoptar ninguna de esas dos posiciones. “Pero si no podés dormir ni boca abajo ni boca arriba…”, comentó. “¡De costado! Entonces, la cola queda divina, la cara no se te aplasta…“, respondió Salazar, antes de cerrar con una frase que resumió su filosofía: ”Y… Bueno, viste, la belleza cuesta, chicos… ¿qué vamos a hacer?“.

Por último, Luciana contó que también tiene una rutina especial para cuidar su cabello mientras duerme; según explicó, lo acomoda extendido hacia uno de los costados y, cada vez que cambia de posición durante la noche, vuelve a colocarlo para que no se enrede ni pierda su forma. “Para que quede todo extendido, y, cuando cambio de lado, lo cambio”, detalló.

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