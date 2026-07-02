Después de años distanciados, Araceli González y Adrián Suar se reconciliaron; este suceso se dio cuando ella se presentó, hace un mes, a una función de “Sottovoce”, la exitosa comedia teatral que el productor y actor protagoniza, actualmente, junto a un gran elenco integrado por Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

En una charla íntima con “Los profesionales con Flor”, el programa de Flor de la V emitido por la pantalla de El Nueve, la actriz se refirió, en detalle, a este nuevo presente; lejos de esquivar los temas complejos, describió, con absoluta madurez, el proceso de acercamiento que terminó impactando de manera directa y positiva en la vida del hijo que tienen en común, Toto Kirzner.

“Es muy difícil hablar acá un proceso que, a uno, le llevó tantos años, de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida, que poco puede entender otro, pero yo estoy muy feliz con el paso que di y, creo, que es lo mejor que hice en mi vida, no solo para mí, sino, también, para mis hijos”, afirmó, frente a los micrófonos del ciclo liderado por Flor de la V.

El esperado reencuentro no fue una puesta en escena para las cámaras, sino que incluyó reuniones en el ámbito privado y una fotografía final que sirvió como el símbolo definitivo de una historia superada; Araceli relató que, la reconciliación, no fue para nada forzada, sino que “se fue dando todo” con el correr de los días.

Asimismo, la exmodelo destacó que, la determinación de reconstruir el lazo afectivo con su expareja, fue tomada pensando, fundamentalmente, en el bienestar emocional de su hijo menor. “Gracias, mamá, me diste una gran lección”, indicó la actriz sobre la conmovedora reacción que tuvo Toto al ver el acercamiento de sus padres.

Durante la entrevista, González también trajo a colación viejos episodios de altísima presión mediática, como aquella recordada e incómoda participación en el programa de Mirtha Legrand, donde se la cuestionó, con dureza, por haberse mostrado vulnerable ante el público.

“Nunca me pasó de llorar en ningún lado, pero, en lo personal, estábamos viviendo un año bastante difícil con un montón de cosas. Mirtha tiene esa posibilidad de tocar ese punto, y… Bueno, la verdad, me agarró desprevenida y yo me juzgué, también, en lo personal. No volvería a juzgarme, volvería a llorar mil y unas veces más, porque es un sentimiento, las emociones no se manejan”, recordó, con total honestidad.

Aprovechando el espacio, la artista quiso dejar bien en claro sus sentimientos actuales y desmitificar los motivos de aquel llanto televisivo del pasado, desvinculándolo, por completo, del gerente de programación de El Trece. “No me arrepiento en lo más mínimo, pero no lloré por Adrián, por Adrián lloré toda mi vida, pero, no ahora. Ya está, hace muchos años que yo me separé. Yo estoy enamorada mucho de mi hombre, ese hermoso lo que tengo en mi casa, que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie”, enfatizó con notable seguridad; en esa misma línea, defendió el rol que ocupa Fabián Mazzei dentro de su círculo íntimo.

“Fabi solo vino a entregar lo que es una persona hermosa y yo lo respeto mucho. Todas las decisiones que yo voy tomando las plasmo en mi mesa donde está Fabi, donde está mi hija, donde está Toto y el primero en apoyar a las decisiones que yo tomo es él, así que no me gusta tampoco que digan… Que me lo traten de tonto, porque no es nada tonto Fabi”, manifestó, con firmeza.

Sin embargo, el clima de la nota se tensó cuando los cronistas le consultaron, de forma directa, sobre las insistentes versiones que señalan una supuesta crisis de pareja con Mazzei; frente a esto, Araceli se mostró tajante y no ocultó su profunda molestia. “No, no, no voy a entrar en eso. Que hablen lo que quieran, no me importa. Ni voy a opinar sobre eso. Me parece tremendo, en un momento de tanta alegría, que tengan que tirar mierda, pero… Bueno, es parte del juego”, cerró.

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