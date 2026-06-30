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Wanda Nara le tiró un palito a Mauro Icardi a través de un chat con Maxi López, donde su expareja le cedió la decisión sobre la salud odontológica de sus hijos comunes. “Lo que digas vos va a estar bien”, consideró, el exdelantero, en un chat que compartió la modelo.

Ante ese gesto, la conductora, expresó en sus redes sociales: “Ay, Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida”, en una clara indirecta al jugador de Galatasaray, a quien responsabiliza por interrumpir la recuperación física de Francesca.

Cabe recordar que la empresaria había detallado que, desde hacía meses, que su hija seguía un tratamiento por una lesión meniscal, el cual siempre estuvo bajo la supervisión de profesionales.

“Lo único que le pedí al juez es que me asegure que el tratamiento médico de mi hija, que significa tres días de kinesiología, que viene haciendo hace cuatro o cinco meses en este país, se respetara”, había explicado Wanda, al respecto, a las medidas judiciales que solicitó.

Además, la conductora de Telefe explicó que Icardi sabía perfectamente de la situación médica y que recibía actualizaciones diarias a través de un chat grupal que compartían.

“Mauro estaba al tanto de esta lesión meniscal. Teníamos un grupo donde yo informaba y mandaba fotos de mis hijas. Nunca, en cinco meses, se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética”, había disparado en diálogo con Yanina Latorre.

Posteriormente, la mediática aclaró que, la misma profesional médica que atiende a la menor, mostró preocupación por la falta de continuidad de las sesiones de kinesiología durante los días en que la niña estuvo al cuidado de su padre.

“No solo no la llevó, sino que los médicos la siguen esperando. Nunca canceló los turnos. Yo pagué por adelantado un montón de dinero para que ella tenga un tratamiento. No se interesó por nada”, había sentenciado la conductora para cerrar su descargo sobre el conflicto familiar.

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