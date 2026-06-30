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Este lunes, antes de tomar un vuelo con rumbo a Miami para presenciar el próximo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026, Susana Giménez habló con la prensa en Ezeiza y dejó una frase tajante cuando le preguntaron por la renuncia de Manuel Adorni.

Mientras se preparaba para viajar a Estados Unidos, la diva contó que su principal objetivo es seguir de cerca al equipo de Lionel Scaloni y, si tiene la oportunidad, reencontrarse con Lionel Messi. “Voy a ver a Messi… voy a ver el partido. Maravilloso el equipo, mejor no hay”, aseguró en diálogo con Farándula Show.

Sin embargo, uno de los temas que surgió durante la charla fue la salida de Adorni del Gobierno, oficializada el sábado; lejos de esquivar la consulta, Susana respondió de manera contundente. “No me importa… Por suerte, se fue. ¡Una vergüenza!”, lanzó, sin vueltas sobre la renuncia del, ahora, exjefe de Gabinete.

La renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni presentó su dimisión el sábado mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei; en el texto, sostuvo que atravesó meses de “ataques mediáticos” y, aseguró, que la situación terminó afectándolo tanto a él como a su entorno familiar.

La salida del funcionario se produjo en un contexto marcado por el avance de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, las polémicas alrededor de su declaración jurada y las crecientes presiones políticas que venía enfrentando dentro y fuera del Gobierno.

En su mensaje de despedida, afirmó que fue tratado “de delincuente y corrupto” sin que existieran pruebas en su contra y señaló que, el desgaste personal y familiar, fue determinante para tomar la decisión de alejarse de la función pública.

Además, le dedicó unas palabras al mandatario que en todo momento trató de sostenerlo en el cargo.

“Gracias, Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones (ya sean políticas o periodísticas). Gracias por ser una persona íntegra, porque, en definitiva, ambos sabemos que de eso se trata la vida”, completó.

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