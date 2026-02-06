Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La espera terminó. Este viernes 6 de febrero se inauguran oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el evento más importante del calendario mundial para los deportes de nieve y hielo. La ceremonia de apertura se realizará en el mítico estadio San Siro de Milán, desde las 20:00 hora local (16:00 de Argentina), y marcará el inicio de una competencia que se extenderá hasta el 22 de febrero.

Con un despliegue sin precedentes, la cita reunirá a 2.900 atletas de todo el mundo, quienes competirán por 114 medallas en 16 disciplinas diferentes, en una edición que promete quedar grabada en la historia del olimpismo.

Italia vuelve a ser anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno

Milano-Cortina 2026 representa un nuevo capítulo para Italia, que alberga por tercera vez los Juegos Olímpicos de Invierno, tras Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. En esta ocasión, el evento se destaca por su carácter descentralizado, con competencias distribuidas en siete sedes que abarcan un área de 22.000 kilómetros cuadrados.

Milán será el epicentro de las pruebas de hielo, mientras que Cortina d’Ampezzo concentrará gran parte de las disciplinas alpinas. También habrá acción en Bormio, Anterselva, Livigno y Val di Fiemme, y la ceremonia de clausura tendrá lugar en el histórico anfiteatro romano de Verona, ofreciendo un cierre cargado de simbolismo.

El espectáculo inaugural girará en torno al concepto de “Armonía”, integrando deporte, cultura y arte. La música será protagonista con presentaciones de figuras de talla mundial como Andrea Bocelli, Laura Pausini y la estrella internacional Mariah Carey, en un show pensado para una audiencia global.

Además, esta edición marcará un hecho inédito: será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno con dos pebeteros simultáneos, ubicados en Milán y Cortina d’Ampezzo. El diseño de ambos está inspirado en los “Nudos” de Leonardo da Vinci, como símbolo de unión y legado.

Sostenibilidad, innovación y equidad de género

Milano-Cortina 2026 pone el foco en valores clave para el futuro del olimpismo. Las medallas, producidas por el State Mint and Polygraphic Institute de Italia, están fabricadas con metal reciclado y mediante procesos que utilizan energía renovable. Los estuches también responden a criterios ecológicos.

En materia de igualdad, estos Juegos alcanzan un récord histórico de participación femenina, con un 47% de cupos para mujeres, 1.362 atletas y 50 pruebas exclusivamente femeninas, consolidando el compromiso del COI con la equidad de género.

La delegación argentina: presencia récord en los Juegos Olímpicos de Invierno

Para el deporte argentino, Milano-Cortina 2026 tiene un valor especial. La delegación nacional estará integrada por ocho atletas, la cifra más alta en los últimos 20 años, igualando lo ocurrido en Turín 2006. El equipo combina experiencia y juventud, con deportistas que buscarán sumar roce internacional y seguir desarrollando las disciplinas invernales en el país.

Los representantes argentinos en Milano-Cortina 2026

Esquí Alpino : Francesca Baruzzi, Nicole Begue y Tiziano Gravier

: Francesca Baruzzi, Nicole Begue y Tiziano Gravier Esquí de Fondo : Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma

: Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma Luge: Verónica Ravenna (terceros Juegos Olímpicos)

Agenda: cuándo compiten los argentinos

Tiziano Gravier competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. (Foto: Federación Argentina de Ski y Andinismo )

La actividad para la delegación nacional comenzará de inmediato. Este es el cronograma con horarios de Argentina:

Sábado 7/2:

Tiziano Gravier (Descenso) – 07:30 hs

Domingo 8/2:

Nicole Begue (Descenso) – 07:30 hs

Franco Dal Farra y Mateo Sauma (Skiathlon 20 km) – 08:30 hs

Lunes 9/2:

Verónica Ravenna (Luge, carreras 1 y 2) – Desde las 13:00 hs

Martes 10/2:

Clasificación Sprint en Esquí de Fondo, Combinada Alpina y finales de Luge

Miércoles 11/2 al lunes 16/2:

Super-G, 10 km Libre, Slalom Gigante y Slalom

Sábado 21/2:

Franco Dal Farra (50 km salida en masa) – 07:00 hs

Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno en vivo

En Latinoamérica, la transmisión oficial y exclusiva de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 estará a cargo de Claro Sports. El evento se podrá seguir en vivo a través de su canal de YouTube, el sitio web oficial y la aplicación móvil, con cobertura completa de la ceremonia de apertura y la participación argentina.

Con una puesta en escena histórica, una fuerte apuesta por la sostenibilidad y una delegación argentina que marca un récord, Milano-Cortina 2026 ya está en marcha y promete dos semanas a puro deporte de alto nivel.