Fernando Burlando dio nuevos detalles sobre la autopsia de Silvina Luna, en un testimonio que expuso, con crudeza, el calvario que atravesó la modelo antes de su muerte; el abogado habló en “DDM” (América TV), programa conducido por Mariana Fabianni, y relató, en primera persona, lo que observó durante el procedimiento, generando un fuerte impacto en el estudio.

“Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines”, aseveró, sin rodeos; tras estos dichos, profundizó en una de las consecuencias más graves de esa situación: “Uno de esos adoquines, directamente, estaba generando una presión en el nervio ciático; eso, es algo imposible; es imposible convivir con algo así”.

El clima de conmoción se profundizó cuando, Guido Zaffora, compartió una experiencia personal con la modelo, ocurrida poco tiempo antes de su última internación. “Yo comí con Silvina una semana antes; ella me contó que se tuvo que mudar, porque no podía subir la escalera de su departamento por el dolor que tenía”, indicó.

También, el panelista describió una escena que lo marcó profundamente: “Silvina te mostraba las piernas; yo se lo toqué en vivo, no sabía lo que era; eran piedras; es cemento”.

Burlando, por su parte, detalló la extensión del daño en el cuerpo de la actriz: “Imagínate el cuerpo humano, que ya, de por sí, tiene flexibilidad, que te inyecten piedras desde la punta del glúteo hasta casi donde terminan los gemelos”, dijo, y sumó un dato aún más estremecedor: “En el principio del glúteo tenía dos adoquines que, directamente, le presionaban el nervio; es tremendo”.

A lo largo de su relato, una idea se repitió, como síntesis, del sufrimiento que padeció Silvina Luna: “Es imposible vivir; es imposible vivir con el dolor”.

