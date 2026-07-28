Flor Vigna ya empezó a vivir de lleno la experiencia de “La Casa de los Famosos”, el reality que se produce en México y reúne a reconocidas figuras de distintos países de Latinoamérica; recién instalada en la casa, donde convivirá durante las próximas semanas, la cantante protagonizó una escena tan inesperada como llamativa.

Desde su ingreso al programa, la exparticipante de “Combate” y “El Bailando” mostró una actitud entusiasta y predispuesta para integrarse al grupo; en las primeras horas de convivencia, se la vio conversando con el resto de los participantes, recorriendo los distintos ambientes de la casa y colaborando en las tareas cotidianas.

Sin embargo, uno de esos gestos de convivencia terminó convirtiéndose en un momento viral: todo ocurrió durante la primera cena compartida, mientras los participantes se preparaban para comer, Vigna decidió levantarse de la mesa para servir agua a todos; tomó una jarra y comenzó a llenarla, directamente, desde una de las canillas de la casa, pero, apenas observó el líquido, quedó completamente desconcertada.

El agua presentaba un aspecto turbio que llamó, inmediatamente, su atención; sin ocultar su sorpresa, la artista interrumpió la conversación para consultar si aquello era normal. “¿Está bien que sea de este color el agua?”, preguntó, mientras observaba la jarra con evidente desconfianza.

La consulta generó distintas reacciones entre los participantes; uno de sus compañeros, también argentino, intentó encontrar una explicación improvisada para tranquilizarla. “Es de limón, capaz, ¿no?”, comentó, entre risas, aunque sin demasiada convicción; lejos de aceptar esa hipótesis, aclaró, inmediatamente, que acababa de abrir la canilla y que, el agua, había salido de ese color desde el primer momento. “No, pero lo llené recién”, respondió para despejar cualquier duda.

En este marco, otra integrante del programa intentó llevar tranquilidad al grupo y explicó que, el fenómeno, podía deberse a la presión con la que salía el agua. “Como sale con presión, ahorita se va a aclarar, si la dejas un ratito”, indicó la participante, sugiriendo que las pequeñas burbujas podían darle, momentáneamente, ese aspecto blanquecino.

Aunque la explicación pareció convencer parcialmente a Vigna, la artista continuó observando el contenido de la jarra con cierta desconfianza antes de tomar una decisión; finalmente, optó por comprobar ella misma si no existía ningún problema. “A ver, la voy a tomar por todos”, lanzó, entre risas, antes de animarse a beber el agua, desatando la reacción del resto de los participantes.

La escena fue emitida por la transmisión del reality y, rápidamente, comenzó a circular en redes, donde cientos de usuarios comentaron el curioso episodio.

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