A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara difundió los videos de las cámaras de seguridad correspondientes al robo que sufrió en su vivienda de Galliate, en las afueras de Milán, en Italia; el día del incidente, cuatro personas ingresaron al domicilio mientras sus hijos miraban la final del Mundial 2026 entre Argentina y España; en las imágenes que presentó, se observa a una persona encapuchada escondiéndose y la reacción de terror de sus hijos ante el suceso.

La conductora detalló que el hecho ocurrió a las 22:34 hs, hora italiana, y, describió: “Mis hijos miraban el partido, sin darse cuenta que había cuatro personas en casa”; en los registros de las cámaras, se distingue a un individuo vestido completamente de negro con el rostro cubierto y calzando zapatillas blancas, desplazándose de manera sigilosa dentro de la propiedad.

Otro de los videos compartidos muestra a los hijos de la conductora corriendo, aparentemente, tras descubrir la presencia de los intrusos en el interior de la vivienda; en la misma publicación, la modelo apuntó contra su exmarido, Mauro Icardi. “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega, por teléfono, a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros al que quieren y lloran por volver”, reveló.

También, hizo referencia a una de las denuncias presentadas por su madre, Nora Colosimo, mostrando una imagen del documento radicado ante las autoridades; la investigación del robo sigue en curso y la difusión del material forma parte de las pruebas que se encuentran en manos de la policía italiana.

Los asaltantes sustrajeron pasaportes, bolsos, relojes y otros objetos de valor, según había relatado con anterioridad. “Sabían perfectamente dónde estaban las cosas y, por las cámaras, se ve cómo estos hombres, que entraron encapuchados, controlaban y miraban a mis hijos, que estaban viendo el partido a los gritos; fue todo organizado y premeditado”, explicó ella misma, destacando el carácter planificado del hecho.

La policía italiana investiga la pista de una posible complicidad interna; los investigadores sospechan de “alguien que ya conoce la casa”. Las imágenes de las cámaras de seguridad, entregadas por la familia, reforzaron esta hipótesis, ya que los ladrones fueron, directamente, a los sitios donde se guardaban los objetos de mayor interés.

Durante el desarrollo del partido, los hijos de Wanda Nara se encontraban bajo el cuidado de su abuela; ante la irrupción, los niños buscaron resguardo: “Los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño. Los ladrones fueron directo a la habitación. Es difícil de llegar, porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones”, había detallado la empresaria.

La propia Nara utilizó sus redes para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido: “Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos”, escribió en Instagram, y, agregó: “Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo, porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”.

El caso sigue bajo investigación, con la atención centrada en las grabaciones de seguridad que podrían determinar si hubo un entregador o algún colaborador interno que facilitó la entrada y el recorrido de los delincuentes dentro de la propiedad.

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