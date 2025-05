Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva etapa de tensión se abre en el sur del país tras el anuncio del Gobierno nacional de avanzar con una modificación parcial de la Resolución 180/2025 del SENASA. La medida habilitará, bajo nuevas condiciones sanitarias, el ingreso de carne con hueso plano (el tradicional asado) a la región patagónica, cruzando por primera vez la histórica barrera sanitaria del río Colorado.

El ingreso del corte se haría con doble envasado al vacío, empaquetado en cartón y con control de pH, y fue informado formalmente a Chile y a la Unión Europea, principales socios comerciales de la carne producida en la Patagonia, con el objetivo de evitar que se pierda el comercio de exportación de los productores rurales de la patagonia y a riesgo de perder el estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, logrado hace más de 20 años.

Productores patagónicos: “Nos vamos con un sabor semi amargo”

La decisión fue comunicada en una extensa reunión celebrada este jueves en la Secretaría de Agricultura, con la participación del secretario Sergio Iraeta, autoridades del SENASA y representantes del Bloque Rural Patagónico, compuesto por federaciones ganaderas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones.

La reunión fue encabezada por el secretario de Agricultura y Pesca, Sergio Iraeta, el subsecretario Manuel Chiappe, su Jefe de Gabinete Martín Fernández, el Presidente del SENASA, Pablo Cortese y el Director Nacional de Inocuidad y Calidad del SENASA Jorge Grant.

César Guatti como representante de CRA y Enrique Jamieson por la FIAS estuvieron presentes en representación de los productores de Santa Cruz. Guatti, en diálogo con La Opinión Austral, expresó el sentimiento generalizado tras el encuentro: “Tenemos muchas incertidumbres y pocas certezas”.

Por el Bloque Rural Patagónico, estuvieron además, por Río Negro: Daniel Lavayen, Nora Lavayén, Luis Sacco y Roberto Gutiérrez. Por Neuquén: Cecilia de Larminat y Diego García Rambeaud. Por Chubut: Juan Goya y Osvaldo Luján. En tanto que por Tierra del Fuego: Lucila Apolinaire y Diego Braun, por partido de Patagones: Juan Carlos Maas y Gastón Scheffel: y también estuvo presente Juan Luis Uccelli, por CAFROPAT.

Qué cambiaría con la modificación

Según detallaron los funcionarios nacionales, el ingreso de carne con hueso quedaría restringido exclusivamente al corte de asado plano, algo que en el texto de la resolución que se suspendió no quedaba preciso. El resto de los productos seguirán prohibidos por la barrera.

El estatus sanitario patagónico actual es uno de los más altos del mundo, y permite exportar carne con hueso a mercados premium. Los productores temen que, al habilitar el paso de carne proveniente de zonas donde se vacuna contra la aftosa, se pierda ese privilegio internacional y se dañe la economía regional.

Por eso enviaron un comunicado informando a las áreas de control sanitario de la Unión Europea y Chile, con el objetivo de obtener una respuesta formal, sobre la decisión que tomarían como compradores en caso de que eso se aplique en menos de un mes, cómo está previsto. Según dejaron entrever los productores ganaderos de la Patagonia, las exigencias de los países europeos compradores son clave para mantener las exportaciones desde el sur del país. Sin embargo, el comunicado no fue una consulta y hay incertidumbre acerca de qué sucederá si nadie responde dentro de un mes.

Una resolución en pausa… por ahora

La Resolución 180/2025 del SENASA, que habilitaba originalmente el ingreso de todo tipo de carne con hueso desde zonas con vacunación, fue suspendida por 90 días desde el 19 de marzo, tras el reclamo de los gobernadores patagónicos. El Gobierno decidió revisar su implementación y convocó una mesa de diálogo multisectorial, cuyo segundo encuentro fue el de esta semana.

En la reunión, no se definió si la resolución se aplicará una vez finalizado el plazo. “Cuando preguntamos qué pasará si, el día 89, no llegan las respuestas de la Unión Europea y Chile, no supieron contestar”, agregó Guatti, reflejando la preocupación del sector productivo.

Qué piden los productores

El Bloque Rural Patagónico emitió un duro comunicado al término del encuentro, con dos exigencias claras:

Derogar la Resolución 180/2025 en forma definitiva, por su riesgo sanitario y económico.

en forma definitiva, por su riesgo sanitario y económico. Avanzar en un plan integral para convertir a toda la Argentina en zona libre de aftosa sin vacunación, eliminando así las barreras internas sin poner en riesgo lo logrado.

Además, recordaron que los recientes brotes de fiebre aftosa en países vecinos aumentan la vulnerabilidad regional, y una apertura sin garantías puede ser contraproducente en lo sanitario y lo comercial.

Gobernadores y tensión política

El conflicto por la barrera sanitaria generó fuertes fricciones políticas entre la Casa Rosada y los gobiernos patagónicos. Desde marzo, los mandatarios provinciales como Weretilneck (Río Negro), Torres (Chubut) y Figueroa (Neuquén) manifestaron públicamente su rechazo, e incluso advirtieron con recurrir a la Justicia si la medida avanza sin consensos.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que el riesgo sanitario es insignificante, y que la apertura busca abaratar el costo de la carne en la región, garantizar la libre circulación de productos y alinear las normas con estándares internacionales.

Qué puede pasar en los próximos días

Si Chile o la Unión Europea rechazan la medida , la autorización para el ingreso de carne con hueso podría frenarse definitivamente.

, la autorización para el ingreso de carne con hueso podría frenarse definitivamente. Si no se expiden antes del vencimiento de la suspensión , el Gobierno deberá decidir si avanza de todos modos o extiende el plazo.

, el Gobierno deberá decidir si avanza de todos modos o extiende el plazo. Los productores prometen seguir movilizados.

Comunicado de las Federaciones

Tras el encuentro, las federaciones participantes, emitieron un comunicado en el que fijan posición ante lo que pasó durante la reunión y vuelven a pedir acciones concretas.

“Como Bloque Rural Patagónico valoramos, sinceramente, haber sido convocados por la Secretaría de Agricultura y Pesca y el SENASA para tratar las implicancias y efectos de la Res. 180/2025, promulgada el pasado 18 de marzo”, comienzan diciendo.

Los productores informaron que luego de un largo debate, “las autoridades nacionales comunicaron que:

La Barrera sanitaria no se levanta.

La Patagonia no pierde su status sanitario de Libre de Aftosa sin Vacunación.

Se han hecho consultas a países de la Unión Europea y a Chile y se esperan las respuestas de las que dependerá la continuidad, o no, de la suspensión de la aplicación de esta Resolución.

Se modificaría la resolución permitiendo solamente el ingreso de la plancha de asado”.

César Guatti, le señaló al respecto de esas definiciones que, en realidad, el acuerdo de que si no están las contestaciones de “nuestros clientes” (o sea la UE y Chile), la resolución no se aplicaría, por ahora es “sólo de palabra“. Y la incertidumbre crece, porque al preguntar de qué pasaría si el día 89 del plazo de suspensión de 90 días, esas respuestas no llegan, “no supieron responder si la resolución entraría en vigencia o no”.

El comunicado del Bloque patagónico detalla cuáles fueron los pedidos de las federaciones rurales:

Que se derogue la Resolución 180/25, considerando el contexto internacional con los

recientes brotes de aftosa, por el efecto que causaría en las exportaciones patagónicas de carne con hueso y sus implicancias geopolíticas para toda nuestra región.

recientes brotes de aftosa, por el efecto que causaría en las exportaciones patagónicas de carne con hueso y sus implicancias geopolíticas para toda nuestra región. Que se avance en un plan nacional integral cuyo objetivo sea Argentina Libre de Aftosa Sin Vacunación, logrando así la eliminación de barreras internas, en lugar de retroceder sobre lo ganado con tanto esfuerzo.

A modo de conclusión, en el comunicado que publican los productores, coinciden con los dichos de Guatti: “Nos vamos con la misma incertidumbre que trajimos, preocupados por nuestro futuro como región productiva, ya que estas medidas afectan el arraigo y el trabajo genuino que contribuyen al ejercicio real de la soberanía en una región que representa nada menos que el 33% de la superficie total del país”.

Pero tendiendo un puente de diálogo, concluyen diciendo: “Renovamos la voluntad y compromiso de la Patagonia para aportar nuestra experiencia a fin de alcanzar el máximo status sanitario para todo el país, poniéndonos a disposición para lograr el crecimiento y desarrollo nacional.