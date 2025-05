Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de que se lo acusó a Martín “El Chino” Ku de promocionar un trata de personas en Rusia, el exparitcipante de Gran Hermano reapareció en sus redes y generó preocupación tras publicar una foto con la cara vendada, internado en un clínica.

Según comentó, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por un problema respiratorio.

En la publicación, El Chino llevó tranquilidad a sus seguidores, que se mostraron bastantes preocupados y no sabían con exactitud qué ocurría.

“Todo ok. Me operé de la nariz para poder respirar mejor y, de paso, me hice algunos retoques estéticos”, escribió el exjugador de Gran Hermano.

El giro clave para las próximas eliminaciones de Gran Hermano

La recta final del reality más visto de la televisión argentina entra en una etapa decisiva. A medida que se achica el grupo de jugadores que todavía compiten por el premio mayor, Gran Hermano se pone cada vez más intenso y, con ello, llegan novedades que cambiarán la dinámica del juego.

Este martes por la noche, tras la última gala de nominación, Santiago del Moro sorprendió al anunciar en vivo un importante cambio en el formato de las próximas eliminaciones. Con tono enigmático, pero entusiasmo en la voz, el conductor de Telefe, indicó: “A partir del próximo domingo, a partir de la próxima gala de eliminación, como ya estamos llegando a la instancia final, van a ser galas dobles”.

El conductor agregó que, las próximas definiciones, tendrán un formato extendido. “Comienza el domingo y se define el lunes. Algunos van a bajar el domingo, pero el lunes se va a definir absolutamente todo. Va a ser gala doble”, remarcó, dejando en claro que, cada decisión del público, será más determinante que nunca.

Para cerrar, Del Moro anticipó el clima que se viene en la casa más famosa del país. “Va a ser lindo esto”, dijo, dejando entrever que se vienen jornadas cargadas de emoción, tensión y, posiblemente, sorpresas que puedan cambiar el rumbo del juego en esta instancia crítica.

Leé más notas de La Opinión Austral