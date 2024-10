Luego de que se difundió una foto de Roberto García Moritán con unas cervezas en la mano, Ángel de Brito dio impactantes detalles acerca del contexto de la imagen y aseguró que se encontraría en pareja, nuevamente, tras la escandalosa ruptura con Pampita.

Según Ángel, todo indicaría que García Moritan dio vuelta la página y, tras separarse de la modelo, el empresario fue visto entrando a su departamento con una chica.

“La chica del sábado, la de las cervezas, volvió anoche al departamento de Roberto García Moritán“, lanzó De Brito.

En este marco, continuó: “Una chica que conozco los vio, me escribió y me dijo: ‘Vivo en el edificio de al lado. Anoche, entró con la chica, la misma que el sábado. No es del medio. Se quedó a dormir'”, sumó, y, añadió: “Hoy me volvió a escribir y me actualizó: “La chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos; igual, la vieron todos los encargados del edificio”.

Roberto García Moritán rompió el silencio tras el escándalo con Pampita

Hace semanas que el nombre de Moritán se encuentra en nombre de todos debido al escándalo que produjo haber traicionado a Pampita; luego de que pasara la tormenta mediática más fuerte, el ahora exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad fue captado por un cronista de “Intrusos” y se vio en la obligación de hablar de su presente y de cómo se encuentra atravesando este momento. “Estoy peleándola, pero bien”, afirmó.

En medio de una cena solidaria anual de la Asociación de Ayuda al Ciego, le preguntaron:“¿La exposición te perjudicó mucho?”. A lo que el exmarido de la modelo, indicó: “Era parte del juego. Lo que sí arranca es la etapa de la verdad. Ahora, voy a hablar mucho más con mis abogados, con los fundamentos y argumentos. Siempre con la verdad”.

A lo que el notero, profundizó:“¿Fue una operación política?”. “No me siento defraudado de la política, pero sí con algunos…”, dijo Roberto.

Para cerrar, el cronista, manifestó: “¿Me parece que estabas indignado con algunos periodistas?”. A lo que Roberto, harto de la situación, soltó: “Ellos son parte del engranaje. Son operadores”.

Benjamín Vicuña reveló cómo se tomaron sus hijos la separación de Pampita y Moritán

La expareja de la modelo, Benjamín Vicuña, habló con “Intrusos” (América TV), y reveló cómo se tomaron la separación sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán.

“¿Te molesta que todos te vengan a preguntar por el momento que está atravesando tu expareja? ¿Estás incómodo con la prensa?”, le preguntaron a Vicuña, a lo que respondió: “Mi posición frente a la prensa y, en lo privado, es lo mismo”.

En este marco, aseguró: “Son situaciones que todos sabemos que son incómodas, dolorosas; eso, es lo real. Del resto, no puedo hacerme cargo ni, mucho menos, es su vida privada. Es la mamá de mis hijos y no tengo por qué opinar”.

Por último, le consultaron: “¿Cómo están tus hijos con todo esto?”. “Ellos están bien y somos un equipo. Con Caro hablo, por supuesto; es la mamá de mis hijos”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral