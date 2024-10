Tras la escandalosa ruptura con Pampita, la panelista Marcela Tauro contó en “Intrusos” (América TV), que Roberto García Moritán protagonizó un accidente vial, quien, en el momento del suceso, habría asegurado que “se encuentra muy disperso”.

El accidente que sufrió Roberto García Moritán

Tauro, reveló que el ex Ministro de Desarrollo Económico porteño sufrió un accidente con su auto. Según la información que recibió, el siniestro vial tuvo lugar el jueves, aunque salió a la luz horas más tarde.

Luego detallo que, tras el choque, García Moritán se bajó del auto y preguntó si estaban bien todos los que estuvieron involucrados; además, señaló que el político se excusó, y, comentó: “Estoy muy disperso”.

Por otra parte, Marcela dijo en “La 100” que “una mujer resultó accidentada” de este choque y que fue ella quien habló con la prensa. “Estaba pensando en otra cosa”, aseguró la testigo.

De esta manera, el empresario habría dado a entender que tiene la cabeza ocupada con el escándalo de su separación, los rumores de infidelidad y hasta las denuncias por corrupción.

Aseguran que Moritán tiene nueva novia tras su ruptura con Pampita

Luego de que se difundió una foto de Roberto García Moritán con unas cervezas en la mano, Ángel de Brito dio impactantes detalles acerca del contexto de la imagen y aseguró que se encontraría en pareja, nuevamente, tras la escandalosa ruptura con Pampita.

Según Ángel, todo indicaría que García Moritan dio vuelta la página y, tras separarse de la modelo, el empresario fue visto entrando a su departamento con una chica.

“La chica del sábado, la de las cervezas, volvió anoche al departamento de Roberto García Moritán“, lanzó De Brito.

En este marco, continuó: “Una chica que conozco los vio, me escribió y me dijo: ‘Vivo en el edificio de al lado. Anoche, entró con la chica, la misma que el sábado. No es del medio. Se quedó a dormir’”, sumó, y, añadió: “Hoy me volvió a escribir y me actualizó: “La chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos; igual, la vieron todos los encargados del edificio”.

Roberto García Moritán rompió el silencio tras el escándalo con Pampita

Hace semanas, que el nombre de Moritán se encuentra en nombre de todos debido al escándalo que produjo haber traicionado a Pampita; luego de que pasara la tormenta mediática más fuerte, el ahora exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad fue captado por un cronista de “Intrusos” y se vio en la obligación de hablar de su presente y de cómo se encuentra atravesando este momento. “Estoy peleándola, pero bien”, afirmó.

En medio de una cena solidaria anual de la Asociación de Ayuda al Ciego, le preguntaron:“¿La exposición te perjudicó mucho?”. A lo que el exmarido de la modelo, indicó: “Era parte del juego. Lo que sí arranca es la etapa de la verdad. Ahora, voy a hablar mucho más con mis abogados, con los fundamentos y argumentos. Siempre con la verdad”.

A lo que el notero, profundizó: “¿Fue una operación política?”. “No me siento defraudado de la política, pero sí con algunos…”, dijo Roberto.

Para cerrar, el cronista, manifestó: “¿Me parece que estabas indignado con algunos periodistas?”. A lo que Moritán, harto de la situación, soltó: “Ellos son parte del engranaje. Son operadores”.

