Desde hace un tiempo, las versiones de una mala relación entre Telefe y Wanda Nara comenzaron a circular y, aunque en reiteradas ocasiones aclararon que está todo bien, parece que no es así y la tensión en el vínculo crece; es que se confirmó que la modelo será la primera invitada de la nueva edición del ciclo“La Divina noche de Dante” (El Trece), donde Dante Gebel fue el encargado de entrevistarla.

En las últimas horas, en “Intrusos” (América TV) Adrián Pallares dio más detalles. “Dicen, los que estuvieron presentes, que cuenta mucho detalle de su vínculo y sus padecimientos con Mauro Icardi; ellos venden la nota como algo “muy fuerte”; es la primera vez que ella se sienta en un mano a mano con alguien. Es verdad que, hace un montón, Wanda no da una nota en piso”, aseguró.

“En Telefe están muy movilizados y, en El Trece, sienten que se llevaron un poroto para ellos”, continuó el conductor; pero, eso no fue todo, ya que también confesaron que Nara habría cobrado 50 mil dólares por la entrevista en el canal del sol.

Qué es La Divina Noche de Dante, el programa de El Trece

El Trece prepara la nueva temporada de “La Divina Noche de Dante”, un ciclo conducido por Dante Gebel, donde se encarga de entrevistar a grandes figuras internacionales; durante la edición anterior, el conductor contó con la presencia de Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Ricardo Darín, Jorge Rial, Moria Casán y Graciela Alfano; entre otros.

La primera invitada de esta edición es Wanda Nara, quién viajó a Los Ángeles para participar del ciclo e, incluso, visitó los parqués temáticos y recorrió Hollywood; la producción de este programa está a cargo de Mario Pergolini y se espera que sean trece programas en total, donde contarán con un sketch con una narrativa que se desarrollará a lo largo de la edición, además de entrevistas y grandes momentos.

