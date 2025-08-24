Terminaron los “Knockouts” y La Voz Argentina (Telefe) se prepara para afrontar los “Playoffs”; cabe señalar que, además de los coaches centrales del reality, la pantalla de Telefe contó con el Chaqueño Palavecino, quien ayudó a Soledad Pastorutti; Emmanuel Horvilleur, que estuvo con Miranda!; Cazzu en el team Luck Ra y Zoe Gotusso junto a Lali Espósito durante la etapa que acaba de terminar, por lo que, ahora, habrá nuevos ayudantes para los coaches.

Para este nuevo tramo del exitoso ciclo de Telefe, otros artistas llegan a colaborar con sus colegas en las importantes decisiones que tendrán por delante.

Quiénes son los artistas que se suman como ayudantes de coaches:

Este domingo 24 de agosto, arrancarán “los Playoffs” en La Voz Argentina; entre los artistas que acompañarán a los coaches, se encuentran:

–Juanes estará con La Sole.

–Tiago PZK acompañará a Miranda!.

–La K’onga ayudará a Luck Ra.

–Joaquín Levinton será del team de Lali.

En qué consisten los “Playoffs” de La Voz Argentina

En los “Playoffs” llegan nuevas reglas y desafíos; en esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Cuándo comienzan los “Playoffs” en La Voz Argentina

Los Playoffs de La Voz Argentina se podrán ver este domingo 24 de agosto, desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal; también, a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV; además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil por las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

