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A través de su Instagram, Soledad Silveyra compartió una serie de imágenes históricas que repasan su historia en la interpretación, revelando la añoranza que siente por regresar a la actividad teatral.

Los primeros pasos de “Solita en la industria se remontan a su infancia, cuando, con apenas 12 años, desembarcó en la pantalla de “Teleonce” tras superar una prueba de selección; su consolidación llegaría poco después con el teleteatro “El amor tiene cara de mujer”, espacio que marcó el punto de partida de una labor que se extiende por más de seis décadas; su debut en el cine tuvo lugar en 1967 con la película “La cigarra está que arde”, construyendo, a partir de allí, un camino versátil que incluyó proyectos teatrales, televisivos y cinematográficos.

A lo largo de su carrera, la figura pública asumió múltiples facetas, incluyendo la conducción televisiva en ciclos de enorme repercusión; su paso por la primera temporada del reality show “Gran Hermano”, emitido por “Telefe”, dejó huella con el latiguillo “¡Adelante, mis valientes!”, frase que quedó grabada en la memoria del público; sin embargo, hace seis meses debió interrumpir sus compromisos laborales debido a un problema de salud que la mantiene alejada de la actividad.

A fin de festejar la fecha especial de su gremio, la actriz desempolvó postales emblemáticas de sus trabajos más recordados, pasando por su labor en la tira “Rolando Rivas, taxista” y sus protagónicos junto a figuras como Sandro, Luis Brandoni, Osvaldo Laport y China Zorrilla; junto al material fotográfico, la actriz relató un divertido episodio callejero que evidencia el impacto que dejó su personaje de Mónica en la audiencia a lo largo del tiempo, al detallar: “El otro día me subí a un taxi; el señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?”.

En medio de este homenaje, Silveyra profundizó sobre las exigencias y el sentido ético que le otorga a la profesión que ejerció durante toda su vida, reflexionando de manera abierta. “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca… Hacer un ejercicio de humildad”, indicó.

El parate de la actriz se desencadenó medio año atrás al tropezar con una valija tras un viaje desde Punta del Este; aquel accidente, le provocó una fractura lumbar que no le impidió concretar diez funciones teatrales junto a Luis Brandoni antes de detenerse; cn el correr de los meses, el cuadro se complicó con el diagnóstico de una trocanteritis —inflamación de los músculos y tendones de la cadera— que dificulta su movilidad diaria; durante su visita al programa “La Noche de Mirtha”, por “eltrece”, la invitada repasó las características de su dolencia sosteniendo.“Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera; las tendinitis son jorobadas”, manifestó.

A raíz de los fuertes dolores, el equipo médico decidió quitarle los analgésicos orales para proteger su estómago y reemplazarlos por parches; al abordar la posibilidad de una recuperación definitiva durante la entrevista, la estrella se mostró franca al expresar: “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal, y, te dicen: ‘Caminá aunque te duela’, pero es que no puedo” , agregando sobre las limitaciones de su rutina diaria: “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha, porque, desgraciadamente, no puedo caminar bien”.

Pese al contexto adverso, Silveyra mantiene la mirada fija en su rehabilitación para volver a actuar; en su mensaje, dedicado al ambiente artístico, la figura reafirmó sus ganas de retornar al trabajo expresando: “Hoy, en el Día Internacional del Actor y la Actriz, pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar, porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.

Para cerrar su publicación, recordó a cuatro meses del deceso de Luis Brandoni una frase que su colega solía repetir sobre la labor teatral. “El escenario cura todo”. A lo que la intérprete acotó, con optimismo: “Y, yo le creo”; finalmente, la actriz dedicó unas palabras de gratitud a sus colegas de profesión, concluyendo su mensaje con un afectuoso saludo. “Feliz día, compañeros y compañeras. Los amo y gracias por haberme acompañado en estos 62 años”, cerró.

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