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El mundo del espectáculo está de luto: falleció Rubén “Negro” Rada a sus 83 años tras una lucha contra la neumonía y “sus complicaciones” derivadas, según informó su familia en un comunicado oficial a través de Instagram.

Rubén Rada murió a las 15:30 hs; el artista atravesó un mes de internación en un centro de salud de Montevideo, a causa de una neumonía, y sus complicaciones derivadas; la familia del músico agradeció los mensajes de preocupación y el esfuerzo del equipo médico durante este período difícil.

La salud del músico generó inquietud desde principios de agosto de 2026, cuando diversos informes médicos y periodísticos detallaron, inicialmente, el diagnóstico de una neumonía bilateral; a pesar de los esfuerzos médicos, el cuadro respiratorio presentó complicaciones; los allegados del cantante destacaron la labor de los profesionales que atendieron su caso en la capital uruguaya.

Rada tenía antecedentes médicos que incluyeron una angioplastia coronaria, en 2015, y episodios previos por presión arterial alta; sin embargo, el cantautor se mantuvo activo, hasta sus últimos días, con proyectos profesionales vigente.

La trayectoria de Rada abarcó múltiples facetas desde su nacimiento el 16 de julio de 1943 bajo el nombre de Omar Rubén Rada Silva; el artista comenzó su camino artístico en el barrio Sur de Montevideo, donde aprendió los secretos del candombe en la calle Cuareim; su infancia presentó desafíos significativos, ya que batalló contra una tuberculosis, durante sus primeros años de vida, tras el abandono de su padre; este contexto forjó su carácter resiliente y su afición por el trabajo constante; el músico debutó en 1958 junto a Los Hot Blowers, formación donde adoptó el nombre artístico de “Richie Silver” debido a la tendencia de la época de utilizar seudónimos extranjeros.

El impacto de Rada en la música popular resulta innegable, donde su estilo fusionó candombe, jazz, rock, murga y tango con una identidad rítmica única; participó en formaciones fundamentales del candombe beat como El Kinto y Totem, además de colaborar con los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso en el proyecto Opa; su capacidad como frontman permitió que su carrera solista alcanzara niveles masivos de popularidad en la región rioplatense. Temas como Tengo un candombe para Gardel, Cha Cha Muchacha y Ayer te vi formaron parte del repertorio que consagró su figura como un artista imprescindible. Su talento para la percusión, especialmente con las tumbadoras, definió una estética sonora que cautivó audiencias en teatros y estadios.

El artista, también, incursionó en la televisión, el teatro y la música infantil; sus múltiples reinvenciones le permitieron mantener su vigencia profesional por más de seis décadas; incluso, participó en la telenovela “Gasoleros “y musicales como “Hair”; en años recientes, Rada impulsaba el ciclo de encuentros musicales “¿Quién va a cantar?” a través de su canal de YouTube; además, preparaba el reencuentro de la banda “Tótem” para presentaciones programadas en octubre.

Familia de Ruben Rada dio detalles de cómo serán el velatorio y sepelio

A través de Instagram, se informó que el entierro del artista será en el Cementerio del Norte y habrá un cortejo que partirá de Barrio Sur.

Según se informó desde las cuentas de redes sociales del artista, el velatorio será abierto al público este jueves, desde las 14:00 hs hasta las 21:00 hs, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo; el ingreso será por la puerta principal del edificio, sobre avenida del Libertador.

Por su parte, el sepelio se realizará mañana viernes; el cortejo partirá a las 11:00 hs desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile, en Barrio Sur, con dirección al Cementerio del Norte.

La despedida en la calle ya comenzó en la noche del miércoles: cientos de personas se congregaron, de manera espontánea, en los barrios Sur y Palermo para homenajear al artista; la convocatoria surgió en redes y se extendio, rápidamente, con una consigna sencilla: concurrir a las inmediaciones de las calles Minas e Isla de Flores con un tambor y comprometerse a tocar toda la noche.

Durante el homenaje, que se prolongó hasta la madrugada, los presentes interpretaron y recordaron varias de las canciones del Negro, entonando sus letras y acompañándolas con el sonido de las lonjas.

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