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El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el Gobierno proyecta la reelección de Javier Milei en 2027 y sostuvo que La Libertad Avanza espera imponerse en primera vuelta en las elecciones presidenciales.

“Nos imaginamos reelectos en primera vuelta en octubre de 2027“, afirmó Ravier durante una conferencia de prensa, al referirse a las expectativas del oficialismo de cara a los próximos comicios.

La definición ubicó nuevamente a la reelección de Milei en el centro de la agenda política del Gobierno, aunque el funcionario también vinculó esa proyección electoral con la continuidad del programa económico.

Ravier se refirió a la salud de Milei: “Está muy bien”

El vocero presidencial aseguró que el presidente Javier Milei “está muy bien de salud”, pese a las “dudas” manifestadas.

“Desde muchos lugares se manifestaron dudas sobre la salud del Presidente. Está muy bien. Ayer dio un excelente discurso. Estamos entrando en una etapa electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas. Es lamentable que operen de esta manera”, dijo Ravier.

Ravier defendió la continuidad de la motosierra

El vocero presidencial ratificó que la “motosierra” seguirá como una herramienta central de la gestión y defendió la reducción del gasto público como parte de la estrategia oficial para sostener el equilibrio fiscal y avanzar con las reformas previstas.

“La motosierra le va a dar soluciones a la gente“, sostuvo Ravier.

Según explicó, el objetivo consiste en reducir el tamaño del Estado para permitir que el sector privado disponga de una mayor cantidad de recursos.

Ravier sostuvo que el Gobierno logró equilibrar las cuentas públicas después del “déficit fiscal heredado” y presentó ese resultado como uno de los principales argumentos para mantener el rumbo económico.

En ese sentido, el funcionario descartó la necesidad de modificar el modelo. “No vemos razones por las cuales cambiar este modelo“, afirmó.

El Gobierno destacó los indicadores económicos

Durante la conferencia, Ravier también defendió la evolución de distintos indicadores económicos y aseguró que la Argentina alcanzó niveles récord en diferentes sectores.

“Estamos en récord de producción, en récord de exportaciones, en récord de consumo“, afirmó.

El vocero también destacó la evolución de la inflación. Según su exposición, la tasa anual pasó de niveles superiores al 200% a un nivel cercano al 30% anual, y sostuvo que continuará descendiendo.

Ravier también utilizó los indicadores sociales para defender la gestión de Milei.

“Ya hemos reducido la pobreza a la mitad, de más del 50% al 30%, más o menos en este momento, 28%”, afirmó.

Además, sostuvo que la indigencia descendió desde niveles superiores al 18% hasta alrededor del 6%.

La defensa del ajuste y el rechazo al estímulo al consumo

La defensa de la política de ajuste estuvo acompañada por una crítica a las estrategias destinadas a impulsar el consumo mediante medidas de estímulo.

Ravier cuestionó el denominado “plan platita” y sostuvo que el estímulo al consumo constituye una herramienta limitada. “El estímulo de consumo es un truco que tiene un límite“, afirmó.

En contraposición, el funcionario planteó que el crecimiento económico debe sostenerse sobre la inversión y las exportaciones, en línea con el esquema que el Gobierno busca consolidar.

Ravier destacó el interés internacional por el programa económico

En otro tramo de la conferencia, el vocero aseguró que el programa económico argentino comenzó a generar interés fuera del país.

“Es interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional“, afirmó.

Ravier destacó que la estrategia de la administración de Milei se concentró en reducir el gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal, en lugar de recurrir a un aumento de impuestos.

De esta manera, el Gobierno volvió a presentar el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los pilares de su programa económico y como un argumento para sostener la continuidad del esquema aplicado desde el inicio de la gestión.