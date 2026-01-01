Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En tiempos donde abunda la grieta política y cuestiones que ya creíamos olvidadas, Fito Páez se encargó de lanzar una carta donde deja un profundo mensaje reflexivo y político para dar la bienvenida al 2026.

“Hace 1550 años, se derrumbaba el sector occidental del Imperio Romano; fue en el cenit de su decadencia, en pleno éxtasis de los caprichos imperiales, con un senado corrupto y un pueblo enloquecido y diezmado que solo reclamaba ‘pan y circo’. Cuando pienso en Cambalache, no puedo dejar de asombrarme por su capacidad de transmitir, con total claridad, esa fiereza atávica, ese axioma inapelable: ‘El mundo fue y será una porquería, ya lo sé; en el 510 y en el 2000, también…”, comenzó diciendo el músico.

Y, prosiguió: “¿Alguien se animaría a refutar a Enrique Santos Discépolo en la República Argentina de estos días? ¿Alguien negaría estar formando parte del fast food que nutre el estómago de la anaconda virtual de las redes sociales, que anula todo tipo de sensorialidad detrás de la máscara de la democratización tecnológica?”.

“Aquí, vivimos hoy. ‘En el mismo lodo, todos manoseaos’, escribía Discepolín, allá, por 1934. Las comparaciones son odiosas. No siempre. Carpe diem”, añadió.

Y fue, entonces, cuando sentó postura: “Esta verdad, inmanente e implacable, no me impide seguir amando; tampoco me quita ánimo para seguir estudiando, ensayando, componiendo, escribiendo y explorando caminos que, aún, no conozco; la risa y la creación son los mecanismos que, el fascismo, no está preparado para detener. Es tiempo de resistir, bajo cualquier circunstancia”.

“Siempre son tiempos de resistir a la puesta en escena de cualquier organismo que intente aniquilar lo mejor de nuestras vidas: la solidaridad, el amor, la inteligencia, los cuerpos, el espíritu crítico y la alegría; hay que crear otras formas de vivir en tribu, de maneras más amables y dignas para todos”, aseguró.

“El mundo cambió; siempre lo hizo. Nunca me gustó el mensaje del mito griego sobre el vuelo de Ícaro: ‘No vueles tan alto, porque el sol va a quemar tus alas, caerás al mar y morirás ahogado’. Propongo mejorar la calidad de las alas, hacerlas más fuertes y resistentes. Hay que volar lo más alto posible. ¡Feliz 2026!”, concluyó.

