Luego de pasar varios días en la Argentina y compartir tiempo con Francesa e Isabella, Mauro Icardi y la China Suárez emprendieron el regreso a Turquía con la idea de recibir el Año Nuevo; fieles a su estilo de mantener distancia con la prensa, evitaron hacer declaraciones, aunque no lograron esquivar una situación incómoda mientras se dirigían al sector de embarque.

El episodio ocurrió cuando, ambos, subían por una escalera mecánica y una persona, desde un costado, les gritó: “Aguante Wanda, China”; si bien intentaron continuar su camino sin reaccionar, las expresiones de sus rostros dejaron en evidencia que, el comentario, no pasó inadvertido ni les resultó simpático.

El video fue difundido por la periodista Naiara Vecchio y no demoró en viralizarse en la red social “X”, donde desató una catarata de reacciones; lejos de solidarizarse con la pareja, muchos usuarios celebraron el episodio y sumaron mensajes críticos, como: “Se quedaron cortos”; “Les hubiera gritado más cosas”; “Se hacen los cool y son crotos” y “Son dos sinvergüenzas”.

El hecho se dio luego de que compartieran varios días en la Ciudad de Buenos Aires; de acuerdo a la información que circuló, este traslado no sería algo pasajero, sino el comienzo de una etapa fuera del país: la idea es radicarse en Turquía, al menos, hasta mediados de 2026.

Para avanzar con este proyecto, Suárez tuvo que consensuar, previamente, con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de sus hijos, las condiciones vinculadas a la convivencia y los traslados; ya instalados en Estambul, la pareja optó por alquilar una vivienda de alto nivel, con comodidades suficientes para todos, con la intención de sostener una dinámica familiar estable mientras, Icardi, define los próximos pasos de su carrera deportiva.

