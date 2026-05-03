El viernes 1 de mayo, Mau y Ricky eligieron Buenos Aires para abrir una nueva etapa en su carrera y dar a conocer su nuevo álbum “Ricky y Mau”; apenas pasadas las 21 hs, los hijos de Ricardo Montaner salieron a escena en la Sala SinPiso, en Palermo, para compartir con un grupo reducido de fans una propuesta distinta: “la Listening Experience”, un formato pensado para escuchar, sentir y conectar desde otro lugar.

Lejos de los recitales masivos, la noche tuvo un tono íntimo desde el inicio; con un espacio especialmente preparado y capacidad limitada, el foco estuvo puesto en la música y en el vínculo directo con el público; en este marco, el dúo presentó, por primera vez en vivo, las canciones de su próximo álbum que se lanzará, oficialmente, el 28 de mayo.

Uno de los momentos más especiales llegó con “Las Flores”, el single que funciona como carta de presentación de esta nueva etapa; la canción, atravesada por la relación entre ambos, dejó ver una faceta más personal y honesta, en línea con el espíritu del disco.

También, el show tuvo lugar para recorrer parte de su repertorio más conocido, generando un equilibrio entre lo nuevo y lo que ya forma parte de su historia; esa combinación logró sostener la energía durante toda la noche, pero sin perder el tono cercano que propone este formato.

Entre tema y tema, Mau y Ricky compartieron el detrás de sus canciones, hablaron del proceso creativo y reforzaron la idea de que este proyecto busca abrir una puerta a su intimidad artística.

La presentación en Buenos Aires marcó el puntapié inicial de una gira que continuará por distintas ciudades de la región, como Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México, donde cerrarán el recorrido el mismo día del lanzamiento del álbum.

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