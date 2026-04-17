En el marco de su paso por el país para dar dos shows en el Campo Argentino de Polo el viernes 17 y sábado 18 de abril, Ricky Martin no solo salió al balcón del Palacio Duhau de Recoleta donde se encuentra hospedado, sino que terminó bailando al ritmo de una banda que su club de fans sabe que él ama y, por este motivo, la llevaron hasta ese lugar.

Como ya es un clásico en sus visitas, los fans se agolparon -desde temprano- en la puerta del reconocido sitio ubicado sobre la Avenida Alvear en la Ciudad de Buenos Aires; alrededor de las 19:00 hs, el puertorriqueño cumplió con el ritual: salió vestido de blanco, súper relajado, a saludar y tirar besos.

Antes del revuelo en el hotel, Ricky anduvo paseando por Buenos Aires y visitó el MALBA, donde se lo vio muy interesado en las obras de arte latinoamericano.

El cantante llegó al país el sábado pasado (acompañado por sus hijos Valentino y Matteo) y ya pasó por Córdoba y Rosario.

El reconocido artista prometió un recorrido por toda su historia, dejando de lado el formato sinfónico de sus últimas visitas para volver a un show con banda completa, bailarines y mucha energía.

Cabe señalar que lo de Ricky Martin en Argentina no es un simple fanatismo, es una relación de larga distancia que dura más de 40 años; desde que aterrizó por primera vez siendo un adolescente con “Menudo”, se selló un pacto de fidelidad que hoy, en pleno 2026, sigue más vivo que nunca.

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