Ricardo Montaner dio a conocer su single “Para Que Seas Feliz”, una balada centrada en uno de los aspectos más difíciles del amor: aprender a soltar; el tema funciona como adelanto de su próximo álbum “El Último Regreso”, previsto para mayo de 2026.

“‘Para que seas feliz’ no tiene un solo “pero”; es una de las canciones que escribí con mayor gozo”, indicó el artista, quien buscó transmitir una visión más honesta y madura sobre los vínculos; la canción fue creada junto a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante durante una sesión en Samaná.

“Al lado de Edgar Barrera siempre es una delicia escribir; Horacio es un gran tipo, clarísimo de cuando un tema huele a hit y, Nathan, un joven compositor recién salido del horno con un potencial abismal”, destacó.

La letra expone una historia de quiebre, donde el protagonista opta por dar un paso al costado, incluso, a costa del propio dolor, reforzando la idea del desprendimiento como una forma de amor.

El estreno llega mientras el cantante transita el éxito de su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, que ya suma múltiples funciones agotadas en distintos países.

Con producción de Fénix Entertainment, el tour comenzó el 21 de febrero en Buenos Aires con cuatro presentaciones a sala llena en el Movistar Arena y, luego, continuó por ciudades como Rosario, Córdoba, Montevideo y Bogotá.

Tras ese primer recorrido, el artista siguió su agenda en México con más de 12 shows programados y tiene previsto continuar por varios países de América y Europa, con una gira que proyecta superar las 120 fechas.

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