Un momento cargado de emoción se vivió en “Es mi sueño” (El Trece), programa que conduce Guido Kaczka, cuando Jeremías, un joven de 17 años que trabaja en el campo con sus papás, fue sorprendido por Jimena Barón.

“Yo no terminé el colegio, me falta quinto año; por ende, no me iba a ir de viaje; un día me llamó mi director, Alberto, y me dijo: ‘Vos trabajás muchísimo, hace mucho tiempo; no te pierdas ese recuerdo, porque es de los más importantes de la vida’”, relató la actriz, quien es jurado en el programa de talentos.

Ante esto, el joven, se sinceró. “Sí, me parece que es algo importante porque estás terminando una etapa, pero… Prefiero dejar el dinero en casa y no gastarlo”, confesó.

El gesto de Jimena movilizó, profundamente, al joven. “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo?”, le consultó.

Conmovida, la artista, explicó: “Quiero que te vayas de viaje de egresados; seguí trabajando, pero andá a disfrutar; yo me voy a ocupar. Te quiero”.

El estudio estalló en aplausos y lágrimas; incluso, Kaczka pidió reconocer no solo la performance del participante, sino, también, la actitud de la actriz: “Aplaudan esto, también”, comentó, destacando el gesto solidario que se volvió uno de los momentos más emotivos del programa.

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