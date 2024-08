Aunque no hay una lista confirmada de todos los famosos que competirán en “Bake Off Argentina 2024” (Telefe), Baby Etchecopar contó en su programa de Radio Rivadavia que fue convocado para formar parte del reality, pero que se negó ya que la conductora de este año es Wanda Nara. Durante una charla con sus colegas, dio los fuertes motivos de por qué no quiere cruzársela.

¿Qué dijo Baby Etchecopar sobre no estar con Wanda Nara en Bake Off Argentina 2024?

Con respecto a que lo llamaron para participar, Etchecopar, comentó: “Dije que no”, y, ante las preguntas de sus columnistas de por qué se negó, prosiguió: “Pero… ustedes agarran cualquier cosa. No puedo hacer eso yo. Es más, me parece…”.

Luego, aseguró: “Agradezco que me hayan llamado, pero es como que yo llame para hacerle un reportaje en el programa de la noche, en televisión, a Bush. Qué sé yo, el tipo no va a venir. Así que… no; jamás”.

Ante esto, se refirió a que Nara sea la conductora y dijo por qué no se la quiere cruzar. “Wanda Nara, que la critico todos los días, ¿con qué cara”, expresó, y, al escuchar ese comentario, Pampito le dijo: “Wanda no tiene drama, entiende todo”.

Sin embargo, el periodista, destacó: “Pero… yo sí. Wanda se ve muy bien, una genia. Cocino muy bien; hago dulce, tortas, todo… ¿Mi especialidad? Una torta de merengue espectacular”, cerró.

¿Qué dijo Damián Betular sobre la nueva temporada de Bake Off Argentina?

El chef regresa como jurado en la cuarta temporada y en diálogo con Denisse Dumas (TV Pública), comentó lo que se viene para el nuevo ciclo.

Betular, contó: “Arrancamos el 16 de agosto a hacer unas fotos o algo de eso y, a fin de mes, empiezan las grabaciones”.

Y, continuó: “Participantes, nunca me meto, simplemente, tiramos dos o tres nombres que nos gustarían a nosotros y empiezan las charlas”.

En esta línea, se animó a decir quién es la famosa que quisiera tener en el programa.”Creo que tiré muy alto (se ríe)… Gaby Sabatini, no va a venir; sé que nunca va a aceptar. No fue al casamiento de Oriana, menos va a venir a Bake Off“, indicó.

Damián Betular habló sobre la nueva temporada de Bake Off Argentina.

Tras estos dichos, habló sobre la reacción de Paula Chaves, ya que, este año, no será la conductora. “Creo que lo tomó bien. Son contratos… ya hay una conductora contratada que hay que utilizar; se dio así. Obvio, es un proyecto que ella ama y amamos hacer juntos, pero… bueno. La relación sigue bien”, aseguró.

Además, dio su opinión sobre la incorporación de Maru Botana como jurado.”Yo nací mirando a Maru. La veía desde casa, cuando estaba en los patines. Le dio un mood más divertido a hacer cocina. Tuvo su programa para chicos en “Telefe” hace muchos años. Me parece un gran aporte”, manifestó.

Por último, dijo qué piensa acerca de que Wanda Nara esté al mando este año: “Wanda, para mí, es como un plato que te lo traen con una campana y nunca sabes qué hay abajo… Destapas y te encontrás con una Wanda distinta, pero, como compañera de trabajo, es la mejor. La volvería a elegir para MasterChef”, lanzó.

¿Quiénes son los famosos que podrían llegar a formar parte de Bake Off Argentina 2024?

Por otro lado, Guido Záffora en Intrusos confirmó que Camila Homs (influencer) y Damián De Santos (actor) van a formar parte del reality y, luego, dio los nombres de posibles participantes, como: Nacho Elizalde (productor), Angela Leiva, Javier Calamaro y Callejero Fino (cantantes).

Además, contó que estarían negociando su participación: Claudia Villafañe, Dalma Maradona, Miguel Ángel Rodríguez, Cande Molfese, Lisandro “Licha” Navarro y Romina Uhrig.

Además de Damián Betular y Maru Botana, ¿quién más estará en el jurado de Bake Off Argentina 2024?

Durante una charla con “Intrusos”, Botana fue consultada acerca de “si Christophe Krywonis iba a formar parte del reality“, ya que se especulaba que lo habían sacado del programa, a lo que ella confirmó la participación del cocinero.

Christophe Krywonis formará parte del jurado de Bake Off Argentina 2024.

Por otro lado, Guido dijo que “Dolly Irigoyen no estará”. “No va a estar. Es una eminencia, es querida y en la cocina es cara; evidentemente, no pudieron llegar a un arreglo en lo económico”, indicó el comunicador.

¿Qué dijo Paula Chaves sobre que Wanda Nara conduzca Bake Off Argentina 2024?

Las ediciones anteriores estuvieron conducidas por Paula Chaves, pero, este nuevo ciclo, estará al mando Nara, situación que no le generó gracia a la modelo y en diálogo con “LAM” lanzó unas picantes declaraciones en contra de la empresaria.

Santiago Sposatto le consultó a Chaves si “le dolió no haber sido convocada para el reality de pastelería”, a lo que ella, reveló: “Mmm… sí, me dolió. Quise usar otra palabra… no sé si es que ‘me dolió’, me duele, pero, también, entiendo la situación”.

En ese marco, continuó: “‘Me dolió’ me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos, sino que es un proyecto que hice durante mucho tiempo, que me encantó hacer. Marcó un montón mi vida y mi carrera y voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dieron”.

“Obviamente, es triste, pero entiendo la situación del canal, ya que tenían contratada una producción y a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer con “Masterchef” y, bueno…. es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo, también, estas situaciones”, aseguró.

“Entonces… ¿estás tranquila de que no fue por cómo lo hiciste?”, le preguntó Sposatto. “No sé… igual, ni idea, no me voy a poner en eso. Es algo que solo lo saben los directivos de Telefe. Yo creo que lo hice muy bien y disfruté haciéndolo; me divertí”, indicó Paula.

“Hice tres temporadas de “Bake Off” y creo que las hice bien. La verdad, es que siempre me tiraron palabras lindas y todos, tanto el canal como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor, así que… yo no soy la que te puedo decir que ‘no estoy porque no les gustó mi trabajo’ o si es por esto que te estoy hablando, de que, a veces, hay conductoras contratadas, producciones y, bueno…hay que hacer formatos. Es así la televisión”, agregó.

“Justo se da la casualidad de que es la hermana de Zaira…”, lanzó, picante, el notero, haciendo referencia a la rivalidad que surgió con la menor de las Nara luego de que comenzara una relación con Facundo Polito Pieres, quien, en el pasado, fue pareja de Chaves. “¿Qué tiene?”, contestó Paula. “Por el morbo de los programas que dicen ‘uy, le ponen a la hermana de su enemiga…’”, comentó el movilero del ciclo que conduce Ángel de Brito. “Ay, tampoco enemiga, es un montón”, aseveró la exconductora de Bake Off.

Finalmente, dijo que no hubo ningún tipo de llamado de parte de Wanda o de Zaira al respecto, pero que no es algo que le afecte. “No hubo un llamado, nada. Tampoco es que quedó todo sepultado… Ya está. La vida misma”, concluyó.

¿Quiénes ganaron Bake Off Argentina?

Actualmente, el reality de pastelería consta de tres temporadas. En 2018, Gastón Salas se consagró campeón, mientras que Hernán Lambertucci y Elisa Cáceres fueron los otros dos finalistas. En 2020, Damián Pier Basile fue el ganador tras la polémica final con Samanta Casais por infringir las reglas del concurso, ya que había trabajado en un emprendimiento familiar; de esta manera, se le retiró el título de “mejor pastelera amateur del país” y se le entregaron a Damián; además, Agustina Guz fue la tercera finalista. Por último, en el 2021, Carlos Martinic logró el premio mayor en contra de Facundo Tarditti

