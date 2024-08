En un encendido discurso, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó fuertemente la inacción del gobierno nacional frente a la creciente problemática de la violencia de género, en el marco de la denuncia que le hizo Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández.

Durante su intervención, Grasso señaló que mientras en los medios y en el ámbito político se generan debates superficiales y se realizan “operaciones políticas“, son los gobiernos locales y los sectores más comprometidos con la igualdad de género los que realmente están trabajando en el terreno.

“Hoy tenés un debate institucional político mediático en toda la Argentina sobre violencia de género. Dale si cortaste el Ministerio, no das un mango, no pusiste absolutamente nada, te borrás a la y cuando está en este tipo de problemática lo que aparece somos nosotros los peronistas, los de género, los municipios en cada ciudad. Entonces de qué me hablan ahora para hacer operaciones políticas. Son bárbaros para hacer operaciones políticas, son bárbaros”, expresó Grasso con vehemencia, en referencia a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y de los gobierno provinciales que eliminaron ministerios, durante la apertura del Encuentro de la Militancia de Santa Cruz realizada este sábado en el Club Boca de Río Gallegos.

El jefe comunal enfatizó que la violencia de género es un problema que afecta a toda la sociedad y que requiere de un compromiso real y sostenido por parte de todos los actores involucrados. “Cuando salen estas cosas todos se espantan pero pasan todos los días en Argentina, en nuestra ciudad, en cada. Ahora si vos hacés el distraído no tenés política para poder abarcar, cuidar y sostener este flagelo durante todo este tiempo y te avanza la violencia de género, te avanza el narcotráfico, te avanza la violencia verbal y claro si acá todo el mundo dice lo que quiere. No pasa nada, digamos todo: chorro, delincuente, atorrante, drogadicto, asesino, criminal, patotero y nadie dice nada. Digamos, no hay no hay movimiento con respecto a poder encasillar las cosas en su lado”, afirmó.

Grasso hizo un llamado a la responsabilidad y a la acción, señalando que la política no es un juego de intereses personales sino un compromiso con el bienestar de la comunidad. “Nosotros estamos en la política de género y dice no. Bueno, pero ustedes pierden el tiempo. Ah sí, pero cuando salen estas cosas todos se espantan. Pero pasan todos los días en Argentina, en nuestra ciudad, en cada. Ahora si vos hacés el distraído no tenés política para poder abarcar, cuidar y sostener este este fragel durante todo este tiempo y te avanza la violencia de género, te avanza el narcotráfico, te avanza la violencia verbal y claro si acá todo el mundo dice lo que quiere. No pasa nada, digamos todo: chorro, delincuente, atorrante, drogadicto, asesino, criminal, patotero y nadie dice nada. Digamos, no hay no hay movimiento con respecto a poder encasillar las cosas en su lado”, subrayó.

“Ojalá podamos cortar de una vez por todas la violencia de género” Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, ya había hecho referencia este viernes a la denuncia que pesa sobre el expresidente Alberto Fernández, acusado de “violencia física” y “terrorismo psicológico” por la exprimera dama Fabiola Yáñez.

En una entrevista que brindó a LU12 AM680, en la que abordó también su reciente encuentro con los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe comunal repudió los actos violentos que se le atribuyen a quien se desempeñó como primer mandatario nacional en el período 2019 – 2023.

“Tenemos la dirección que está a cargo de la Secretaría de Gobierno para cubrir cada una de las demandas por violencia de género“, expresó. Asimismo, compartió la misma postura que Cristina Fernández de Kirchner, quien en redes sociales aseguró que “la misoginia, el machismo y la hipocresía no tienen bandera partidaria”.

“Estamos totalmente a favor de la defensa de los intereses de nuestras mujeres”, comentó y agregó: “Repudiamos y estamos totalmente en contra, como lo hizo la propia expresidenta, del agravio hacia la mujer, no solo hacia la figura más importante de la política, sino de todos los sectores”.

Leé más notas de La Opinión Austral