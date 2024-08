Tras el video de Tamara Pettinato declarándole su amor a Alberto Fernández en Casa Rosada, comenzaron a surgir rumores de que Florencia Peña también estaría involucrada con el expresidente, ya que fue una de las tantas famosas que lo visitó en Olivos durante la pandemia. En “Socios del espectáculo” (El Trece), Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa, reveló lo que le contó la actriz a su representante, Sebastián Centeno, acerca de que la hayan vinculado con Fernández.

¿Qué dijo Florencia Peña sobre los rumores de que estuvo con Alberto Fernández?

Lussich, contó lo que le dijo Peña a Centeno. “Dice que Florencia no va a hablar del tema y que no van a encontrar nada; además, insiste y ratifica que, en caso de que salga algo en un ascensor, no es ella”, lanzó el comunicador.

También, sumó: “Asegura que no va aparecer nada privado como lo de Tamara Pettinato y, de esta manera, a través de su entorno, la actriz desmiente que haya algún material íntimo que la comprometa con Alberto”.

Apareció un segundo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

Tras la polémica del video filtrado, salió una nueva grabación a la luz.

En estas imágenes, que publicó Infobae, se la puede ver a Tamara Pettinato escribiendo en una hoja de papel y se escucha la voz de fondo de Alberto Fernández, quien le pregunta ‘¿qué está haciendo?’, a lo que ella, responde: “Dedicándote una carta de amor”.

Durante la conversación, el exmandatario le pregunta a la conductora por el contenido de la carta que está escribiendo: “Que soy el amor de tu vida” y, luego, procede a mostrarle el resultado.

Fernández le responde con un “Te amo” y ella refuerza con un “yo te amo a vos”.

La joven, hija del músico Roberto Pettinato, ya había aparecido en la lista de personalidades de la farándula -como Florencia Peña y Úrsula Vargues– que pasaron por la Quinta de Olivos cuando había restricciones por la pandemia.

Los videos salieron a la luz a pocos días de conocerse la denuncia de Fabiola Yañez contra Fernández por violencia de género. Según la periodista Sandra Borghi, la ex primera dama había encontrado estos videos en el celular que el exmandatario le regaló a su hijo menor.

