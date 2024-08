A casi 10 años de su participación en Gran Hermano, Brian Lanzelotta habló en “Desayuno americano” (América TV), conducido Pamela David, y relató el drama familia que se encuentra atravesando.

El duro descargo de Brian Lanzelotta, exjugador de Gran Hermano, sobre su situación familiar

En el programa, presentaron la historia del hermano de Brian, Carlitos, quien tiene parálisis cerebral y necesita, permanentemente, ayuda mecánica.

En este marco, Brian, contó: “Tiene una discapacidad motriz a causa de un nacimiento prematuro que le generó un daño cerebral; depende sí o sí de otra persona, tanto como para ir al baño o tomar un vaso de agua. Actualmente, tiene una pensión mínima”.

Tras estos dichos, indicó: “Depende de una persona que esté todo el día con él. Hasta ayer, tenía una empresa que prestaba el servicio”, e, indignado, lanzó: “Esta es la cuarta empresa que abandona a mi hermano por falta de pago de la obra social. Es abandono de persona”.

“Desde febrero le estaban pidiendo el reintegro y, como la obra social no pagó, ellos mandaron una carta de documento informando que, en 30 días, iban a dejar el domicilio. Es abandono de persona”, expresó el exjugador del reality.

Luego, con respecto a la dinámica familiar para cuidar a su hermano, confesó: “Nosotros tuvimos que esperar hasta hoy a las 8 de la mañana, porque la enfermera dejó el domicilio y no llegó un reemplazo. Ahora, me tengo que quedar yo y, a la tarde, veremos si se queda uno de mis hermanos”.

Con angustia, Brian explicó la actitud de la obra social de Carlitos ante sus insistentes reclamos. “No me contestan… me dicen que están en la búsqueda. Hoy, mi hermano, está solo. Lo dejaron a la deriva, porque él no se puede cambiar ni el alimento”, aseguró.

En esta misma charla, se sumó el abogado de la familia y explicó la situación legal. “Nosotros ya intimamos a la obra social para que cese el abandono de persona que tienen con Carlitos; también, estamos presentando un amparo para que la Justicia nos ayude a que puedan brindar el servicio correspondiente”, declaró el letrado.

Y, añadió: “Es como que él estuviera en terapia intensiva y, de repente, se van los médicos. Se necesitan personas capacitadas y él está en riesgo de vida”.

Ante esto, Lanzelotta, visiblemente angustiado, detalló: “El alimento, la vía y la sonda la tiene que proveer la obra social y eso no está. Es algo de día a día y es un drama. Yo puedo aprender a ponerlo, pero lo puedo hacer mal”.

Por último, Pamela le consultó si quería dejar alguna cuenta bancaria para pedir ayuda económica a los televidentes, a lo que él, contestó: “La realidad es que yo no quiero, porque a Carlitos le descuentan dinero, todos los meses, de su pensión. No estoy pidiendo limosnas, quiero que la obra social haga lo que corresponde”, concluyó.

