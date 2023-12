En la última emisión del “Bailando 2023” (América TV), el conductor Marcelo Tinelli se enojó con los participantes Anita Martínez, Bicho Gómez y Luciano “El Tirri” por incumplir una regla del certamen.

El enojo de Marcelo Tinelli con los concursantes del “Bailando 2023”

Cuando Anita y El Bicho tenían que votar a la pareja que menos les gustaba, comentaron que “anotaron los nombres de cada pareja y los pusieron en un bolsita para elegir al azar, ya que no sabían a quién querían nominar”. Esta situación generó un malestar en Marcelo y expresó: “Yo les quiero decir que eso no se puede hacer. Elijan sin sacar papelito y digan a quién votan”. Por este motivo, tuvieron que decidir en ese mismo momento y optaron por Flor Vigna.

Minutos más tarde, El Tirri quiso hacer un “ta, te , ti” y Tinelli lo frenó. “No Tirri, no se puede hacer”, expresó el conductor. Luego de esto, dejó una advertencia para todos: “Les voy a decir algo, en serio. No es para tomárselo en broma y sacar un papelito. No va esto ni, tampoco, el “ta, te ti”, ni la mancha, ni nada. Lo piensan antes. Hagan el “ta, te, ti” afuera y lo dicen acá”.

