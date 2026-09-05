Soledad Fandiño se encuentra atravesando días marcados por la sensibilidad; dos años atrás, la actriz recibió un diágnostico de cáncer de mama y tuvo que someterse a una cirugía para tratar la enfermedad; desde ese entonces, decidió cambiar sus hábitos de vida con la intención de bajar el ritmo, como le sugirieron los médicos, y enfocarse plenamente en la recuperación.

A través de sus redes, Soledad compartió un video en el que explicó la dificultad de cumplir esa indicación en el día a día. “Bueno, una de las cosas que nos dicen que tenemos que evitar es el estrés o, por lo menos, es lo que me dijeron a mí y, cuando pasan cosas que te estresan y, que los demás no entienden, que es una lucha, encima, para no estresarte y es peor. No sé si les pasa, pero, si tienen técnicas para eso, me las podrían pasar”, manifestó.

En el texto que acompañó la publicación, Fandiño explicó su decisión de compartir ese momento. “Dudé en subir esto, pero es parte, también, de la vida real: a veces estamos arriba y, otras veces, no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo, pero siento que, también, se puede mostrar la parte que no se ve pero que, también, existe”, escribió.

La modelo detalló que, desde el diagnóstico, incorporó una serie de prácticas para reducir la tensión: respiraciones, meditación, caminatas, ejercicio, yoga y pilates; aun así, reconoció que, esas herramienta.s tienen un límite. “Después del diagnóstico los médicos me recomendaron evitar el estrés y es lo que intento cada día, pero, a veces, no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice y, es ahí ,cuando al estrés se le suma la culpa”, indicó.

Fandiño describió ese círculo como difícil de romper. “La culpa de saber que, estresándome, me estoy haciendo mal a mí misma; son emociones negativas que se retroalimentan. y me cuesta mucho más salir de ahí, porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa”, cerró, con una pregunta abierta a su comunidad: “¿Les pasa? ¿Qué hacen en momentos así?”.

Unos días antes, la actriz había grabado un video junto a su hijo Milo desde una plaza, en el que contó qul la decisión de hablar públicamente, surgió de una conversación con él. “Hablando con él salió el tema de poder hacer este video y hablar un poquito con ustedes para ver si eso me aliviana un poco más”, dijo.

En esa publicación, Fandiño señaló que hay una parte del proceso posterior a la operación sobre la que se habla poco. “Uno piensa que cuando te operan ya está y no es así. No hay mucha gente que hable de eso, de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo cambia todo”, expresó.

La modelo sostuvo que, durante el último tiemp,o vivió “una montaña rusa de emociones” y que había imaginado una recuperación más lineal. “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora”, escribió al referirse a las secuelas emocionales del proceso.

También, reconoció que el impacto del diagnóstico fue más profundo de lo que esperaba. “Estoy agradecida de haber podido operarme, pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después”, manifestó, y, añadió: “Pensé que, una vez que pasara eso, todo iba a ser más fácil y no fue tan así”.

Además de contar cómo se siente, la expareja de René Pérez —más conocido como Residente— explicó que eligió hacer pública esa vivencia para tender un puente con otras personas que atraviesen situaciones similares. “No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes. A lo mejor, acompañadas, se hace un poquito más fácil”, cerró.

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