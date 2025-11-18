En reiteradas ocasiones, Benjamín Vicuña ha manifestado, abiertamente, el profundo malestar y dolor que le genera que Eugenia “La China” Suárez, la madre de sus hijos Magnolia (7) y Amancio (5), continúe apuntando en su contra a través de los medios de comunicación; en este marco, el actor chileno reaccionó a las recientes declaraciones de la actriz, quien, en una entrevista con Moria Casán, recordó el final de su relación.

En dicha entrevista, la actriz había profundizado en su estado emocional al final del vínculo, antes de su primer encuentro con Mauro Icardi en 2021. “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra; estaba mal; estaba en una relación en donde no me sentía deseada, no me sentía amada y ya estaba muy desgastada”, comentó Suárez.

El intérprete chileno, abordado por “SQP” (América TV), programa conducido por Yanina Latorre, manifestó todo su fastidio ante lo que considera un nuevo ataque de la actriz; sin nombrarla directamente, Vicuña se refirió a ella con la frase “del otro lado”, buscando poner distancia con el conflicto.

“Es un montón; ya estaría bueno… No entiendo del otro lado, no hay mucha vuelta que darle. Me parece súper triste, muy triste. No lo entiendo. Es intimidad. Fueron seis años, dos hijos hermosos, mucho amor, cosas que tienen que ver con la pareja… No entiendo por qué tengo que estar hablando de esto, no entiendo por qué, del otro lado, se insiste hablando de lo mismo. La verdad, que muy triste, pero… bueno, ya está”, indicó el actor, visiblemente molesto.

Sobre la frase de la ex Casi Ángeles con Moria, acerca de cómo ella se sentía en el final de la relación, Vicuña respondió con pena y pudor: “Si fue así, me da mucha pena, la verdad, lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento, pero, la verdad… súper triste, como cualquier separación. No quiero y no puedo ahondar más. Me da mucho pudor, sobre todo, por mis hijos. Acá, nadie mató a nadie, simplemente, una pareja que decidió separarse. Todo esto me parece muy raro, muy triste”.

El actor chileno dejó en claro que su principal objetivo es cerrar el capítulo mediático por el bien de su familia. “Esperar que esto termine, ya pedí por todos lados, intenté ser conciliador, pedí cerrar el capítulo por el bien de todos…”, prosiguió, buscando poner fin al ruido constante.

Incluso, Vicuña deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia si La China continúa refiriéndose a él, aunque señaló que, aún, no lo hace por criterio: “Yo puedo llenar de cautelares, pero no lo hago. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque pienso en la buena fe y el criterio de las personas. Vamos a ver cuánto se aguanta….”.

Finalmente, ante la consulta del cronista si los dichos de Suárez le provocaban dolor, Vicuña, lanzó: “Obviamente, porque es una historia de personas, pero más que dolor, es entender, no entiendo nada”.

