La última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), dejó un ida y vuelta inesperado que, rápidamente, escaló en repercusión mediática; Maxi López, participante del reality, sorprendió, en plena competencia, al bautizar su plato con el nombre “El marroquí”, un gesto que no quedó en una simple ocurrencia culinaria; la elección, lejos de pasar inadvertida, encendió, nuevamente, las especulaciones sobre el supuesto vínculo entre Wanda Nara y Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), con quien meses atrás, la habían relacionado

Maxi, mientras su expareja se acercaba a consultarle sobre la preparación, picante, lanzó: “¿No hubo un marroquí por ahí?”, a lo que Wanda reaccionó con una mezcla de sorpresa e incomodidad y, respondió, sin rodeos: “Pero… Maxi, ¿por qué me pasás facturas si fue todo después de vos?”.

Lejos de quedarse con esa frase, él reforzó su guiño en la entrevista posterior al segmento.“El marroquí… ella sabe de qué hablo”, indicó; la secuencia continuó con un ida y vuelta cargado de tensión juguetona; López, insistió: “Hubo un marroquí en esa película”, mientras Wanda, le retrucó: “No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada”.

Betular, que oficiaba de capitán del equipo, quedó en medio de la escena cuando, Wanda, lo señaló: “¡Tu cocinero se está distrayendo un montón!”, pero Maxi, aprovechó para profundizar la broma: “No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato”. El remate lo dio él mismo, entre risas y picardía: “¡Marroquí!”.

Esto se debe a que los rumores sobre un acercamiento entre Wanda y Hakimi habían surgido después de la final de la Champions League, cuando circuló la versión de que el futbolista podría haber facilitado vuelo, hotel y entradas para ella; en este marco, Yanina Latorre, había afirmado: “Me dice Diego que parece que está con el marroquí Hakimi”, dando por hecho que, alguien del PSG, había intervenido en el encuentro; incluso, se viralizó una historia que Wanda publicó celebrando el triunfo del equipo parisino, acompañada del mensaje “Te lo dije”, lo que alimentó aún más las interpretaciones.

En su momento, Wanda negó categóricamente cualquier relación con el jugador y lo reiteró frente a las cámaras: “No me inventen. Me río porque todos los días sale una persona nueva. Hay un montón de nombres y personas que estando solteras se pueden acercar”; también, descartó que Hakimi la hubiera invitado a la final o a la fiesta del PSG.

