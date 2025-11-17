Este lunes, salió la entrevista que le dio La China Suárez a Moria Casán en el nuevo programa “La Mañana con Moria“ (El Trece) y rompió el silencio sobre su relación con Mauro Icardi y hasta de algunos cruces con Wanda Nara.

La actriz recordó la noche en que se cruzó, cara a cara, con Wanda en un famoso restaurante, en el que, también, se encontraba Icardi; todo se desató cuando Casán le preguntó cómo había sido ese encuentro inesperado en Gardiner.

“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él, y, le digo a mis amigas: ‘me había olvidado que era tan alto y tan lindo’. Lo vi entrar en cámara lenta”, indicó, entre risas. “Che, creo que acaba de entrar… La ex. No la quiero nombrar”, dijo, en clara referencia al instante en el que Nara ingresó al lugar.

La reacción de la China, fue instantánea: “No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió, hasta que confirmó que Wanda, realmente, estaba allí y acompañada “del cantante”, como dijo para referirse a quien era su pareja por ese entonces, L-Gante. “Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar”, reveló, y, cerró: “Yo lo veía a Mauro y él me veía a mí”.

La regla que Mauro Icardi impuso a la China Suárez para estar juntos

La reciente entrevista de Mario Pergolini con Suárez y Mauro Icardi sigue dando qué hablar, debido a la diversidad de temas que abordaron y a la franqueza con la que se expresaron. “Tiene escenas fuertísimas, fuertes, fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, dijo la cantante.

Sobre las escenas más intensas de la película, Mauro expresó su incomodidad con cierto tipo de contenido: “En lo que vi, ella ya aparece en bolas; después, no sé cómo sigue”. La China, por su parte, defendió su profesión y la naturalidad de su trabajo: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.

También, el futbolista aprovechó para explicar cómo estableció sus límites desde el comienzo de la relación. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo; después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahí, recién, estábamos empezando, fue al principio, pero, desde ese día, se lo dejé claro”. Finalmente, la China reafirmó la postura de su pareja, valorando su sinceridad: “Está bien que no la caretea. Sí, es verdad que me lo dijo”.

Leé más notas de La Opinión Austral