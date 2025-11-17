La China Suárez regresó a la Argentina junto a Mauro Icardi y estuvo en el nuevo programa de Moria Casán, “La mañana con Moria” (El Trece); en una nota mano a mano con La One, la actriz abrió su corazón y contó detalles sobre el motivo detrás de su ruptura con Benjamín Vicuña.

Frente a la diva, Suárez habló sobre su conexión con Mauro Icardi y cómo fue que se conocieron. “Yo estaba bajo tierra”, aseveró sobre la etapa personal extremadamente difícil que estaba atravesando cuando comenzó a salir con el futbolista. “Estaba en una relación en donde no me sentía deseada, no me sentía amada; ya estaba muy desgastada”, confesó.

Ante la consulta de Moria, sobre a qué ex se refería, La China aclaró que hablaba del padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, y no de Rusherking ni de Lauty Gram.

Tras estos dichos, la actriz explicó que, el quiebre de su matrimonio, no fue solo por un hecho puntual, más bien el motivo de la separación fue la acumulación de diferencias y la rutina; además, confesó que estiró demasiado la relación porque sentía culpa de la separación anterior con Nicolás Cabré y lo tomó como otro “fracaso” personal.

Ante el análisis de Moria, la actriz negó ser dependiente de sus parejas pero aseguró que “necesita ser tratada como una reina y que le demuestren amor”; con sinceridad, La China contó que espera que le digan que es “la más linda, que soy buena actriz, buena madre”, y aseguró que, eso mismo, es lo que ella hace con el otro cuando está en pareja.

“Con Mauro perdí la cabeza; totalmente”, indicó la actriz acerca de su nuevo romance con el futbolista; según Suárez, la conexión con Icardi significó un “renacer de ese pozo” y remarcó que con él sintió algo totalmente distinto a sus relaciones previas.

