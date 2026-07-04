Semanas atrás, Betiana Blum estuvo presente en la obra protagonizada por Moria Casán “Cuestión de género” y, lo que parecía ser un apoyo entre colegas, terminó desatando un escándalo; luego de que finalizara la función, trascendió que la actriz fue al camarín de “La One” y le sugirió, al director, recortar el primer acto, ya que lo consideraba demasiado extenso; este suceso hizo que Casán la tratara de “desubicada, irrespetuosa e, incluso, envidiosa”; en este marco, el periodista Juan Pablo Fiaschi de “Medianoche en vivo” (stream Blass) le consultó a Blum sobre el picante cruce, situación que hizo que se enfureciera y diera por terminada la nota.

Cuando la actriz ya estaba llegando al final de la entrevista, Fiaschi le consultó por el fuerte enfrentamiento que protagonizó junto a Casán y, este cuestionamiento, hizo que la invitada cortara la llamada. “La última y le agradecemos por su tiempo. Hace muy poquito tuvo, ahí, un encontronazo con Moria. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo es la relación?”, lanzó, sin filtro, el comunicador.

“Ay, parece que me hablás, a esta hora, para esta pelotudez; perdóname… Yo no digo malas palabras. ¡Qué boludez tan grande. ¿No tenés otra cosa de qué hablar?”, respondió, visiblemente enojada.

Ante esta fuerte contestación, el periodista intentó calmar el tenso ambiente que se creó y, aclaró, que era la última pregunta, pero, Betiana, ya no quiso saber nada. “No, pero ya hemos hablado de eso… ay, no, mirá, voy a cortar porque no me parece… me parece una boludez, perdoname; es una falta de respeto”, manifestó, indignada, cortando la llamada.

Este inesperado suceso dejó atónitos a todo el estudio y, su conductor, expresó su malestar al aire. “La sacamos fuera del horario pactado, así que me parece una falta de respeto que, si queda para una entrevista a las 22.05 hs o a las 23 hs clavado, tenga esa reacción, pero… Bueno, eso sí me parece una falta de respeto”, cerró Juan Pablo, desconcertado.

El enfrentamiento entre Betiana Blum y Moria Casán continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo y, lo que parecía ser un lindo encuentro entre colegas, terminó desatando la polémica.

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