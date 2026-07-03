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Taylor Swift y Travis Kelce, el destacado jugador de fútbol americano, celebran su boda, este viernes, en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

Según los permisos municipales obtenidos para el evento, la celebración principal está programada para comenzar a las 17 hs, extendiéndose la megafiesta, posiblemente, hasta las 4 de la mañana del día siguiente; los invitados disfrutarán de exclusivos cócteles, a media tarde, antes de pasar a la gran recepción nocturna, tras una cena de ensayo más íntima que se llevó a cabo el jueves por la noche.

Dónde se realiza el gran casamiento

El Madison Square Garden fue el recinto elegido para esta monumental celebración; aunque al principio hubo dudas y debates entre los fanáticos sobre la locación, la falta de ventanas del estadio, sus estrictas medidas de seguridad y la posibilidad de mantener la privacidad absoluta lo convirtieron en el lugar ideal para resguardar a una de las parejas más famosas del mundo.

Cómo seguirlo en vivo y el fuerte hermetismo de la pareja

Seguir el evento en directo será una tarea prácticamente imposible para el público general; todos los asistentes debieron firmar rigurosos acuerdos de confidencialidad y tienen terminantemente prohibido ingresar con sus teléfonos celulares a la ceremonia; la seguridad en las inmediaciones es extrema y las autoridades han desplegado grandes carpas instaladas, estratégicamente, para bloquear cualquier intento de tomar fotografías desde el exterior.

Los invitados estrella y los posibles shows en vivo

Se prevé la presencia de, al menos, mil invitados de lujo en el corazón de Manhattan; entre las celebridades que acompañan a la pareja, se destacan: Selena Gómez, las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, la actriz Zoe Kravitz y la totalidad de los compañeros de Kelce en los Kansas City Chiefs; además, fuertes rumores indican que artistas allegados a la pareja como Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran y Paul McCartney podrían subir al escenario para brindar shows exclusivos.

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