Mica Vicoconte y Daniela Celis protagonizaron un fuerte cruce en “La Jugada” (Telefe Streams) luego de que la excombate cuestionara a la ex Gran Hermano por usar una remera que se traslucía.

“Sos conservadora vos, ¿no?“, le consultó Fede Popgold a Mica, a lo que ella, lanzó: “Soy conservadora y ubicada”.

Luego, Popgold presentó a Pestañela: “Se vino con una remera de Argentina, que puede ser que se transparente en algunas zonas… A mí no me parece tan grave”, comentó.

“No es nada, chicos. Me tienen que mirar a mí; además, no se ve nada”, se defendió la exparticipante del reality.

Sin embargo, Viciconte explicó su postura. “Yo voy a ser supersincera: somos personas diferentes con personalidades diferentes. Yo lo que digo es que me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, con todos lo que estamos en la mesa, gente con familia, marido, mujer… Qué hay que tener un poquito de cuidado a la hora de vestirnos”, indicó.

Y, prosiguió: “Y no hace falta mostrar las aureolas, las luces altas del auto; creo, que se podrían esconder. Hay algunos protectores que te ponés y quedan bien. Ya se ve divino. Cuidarlo un poquito”.

Lejos de toda polémica, Celis, retrucó: “Mica, me salieron tan caras, ¿no las voy a mostrar? Jamás me pondré un corpiño, igual; hace siete años que no uso corpiños”.

Leé más notas de La Opinión Austral