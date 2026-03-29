Bizarrap hizo su debut en “Ultra Miami”, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, el viernes 27 de marzo, compartiendo jornada con figuras, como: Martin Garrix, Major Lazer, Alesso y Armin van Buuren; frente a miles de personas, se presentó en el Main Stage con un look renovado, incorporando una oreja de metal como nuevo elemento distintivo dentro de su identidad visual.

Su propuesta combinó potencia, identidad y las canciones más destacadas de su repertorio, reforzada por una estética cuidada al detalle que incluyó auriculares exclusivos desarrollados junto a Mondo, marca de la cual es Innovation Partner, y su gorra negra “Adidas” que tiene las tres tiras y un logo dorado de la marca.

Además, llevó sus icónicas Music Sessions a un formato más electrónico, reafirmando su rol como puente entre la música urbana y la electrónica en uno de los escenarios más exigentes del circuito global.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó con la aparición sorpresa de Daddy Yankee, con quien presentó la Music Sessions #0/66, desatando una reacción masiva del público y marcando el punto más alto del show; también, Skrillex se sumó al set, acompañando a Bizarrap en un cruce que elevó, aún más, la energía del Main Stage.

Su paso por Ultra Miami se da luego de haber sido invitado especial en el show de Skrillex en Lollapalooza Argentina y en su sideshow, reforzando, así, su vínculo con la escena electrónica internacional.

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