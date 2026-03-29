Andrea del Boca sufrió un inesperado accidente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, sus “hermanitos”, y tuvieron que ayudarla.

El suceso ocurrió cuando, la actriz y sus compañeros, se encontraban hablando en el patio de la casa y, mientras Andrea estaba sentada en una silla, el respaldo se le fue hacia atrás y terminó golpeándose no solo la espalda, sino, también, su cabeza.

El grito de la jugadora generó preocupación y, los que se encontraban presentes en el momento del accidente, se levantaron enseguida para preguntarle si estaba bien o si se había lastimado. “Ay, Andre”, dijo Titi. “La con… de mi madre”, lanzó Andrea con muestras de dolor.

Si bien en las redes se alarmaron por la situación, la producción del reality de Telefe, conducido por Santiago del Moro, decidió cortar la transmisión y no se supo más nada lo que pasó con Del Boca después del accidente.

¿Cómo fue el reingreso de Andrea del Boca en Gran Hermano?

Hace unos días, la actriz tuvo que abandonar la casa por motivos de salud y, este lunes 23 de marzo, reingresó y protagonizó un divertido momento.

Primero, entró una valija por la puerta principal y, luego, la participante ingresó por la puerta giratoria, sorprendiendo a sus compañeros; la primera en acercarse fue Yanina Zilli, quien le comentó, en medio de un abrazo: “Bienvenida, me alegro que estés bien”, a lo que la actriz, le respondió: “Somos dos minas del espectáculo”.

“Estoy contenta que estés bien de salud; eso, me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos ni de hablar y, lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”, le dijo la “hermanita”, a lo que Andrea, contestó: “Es un volver a empezar”.

“El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron “si quería volver”, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, reveló la participante tras su reingreso.

Finalmente, la jugadora, cerró: “Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable y, después, se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.

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