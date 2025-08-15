Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó viernes 15 de agosto su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.

La funcionaria nacional dio a conocer su decisión mediante su cuenta de X (ex Twitter), en la que afirmó: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”.

Seguidamente, manifestó: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

Para Bullrich, “ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

En el cierre de su publicación confirmó que se presentará como candidata a Senadora por CABA: “Para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, sentenció.

EN ESTA NOTA Ciudad de Buenos Aires elecciones legislativas 2025 Patricia Bullrich

