La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó viernes 15 de agosto su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.
