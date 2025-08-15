Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El partido UNIR Santa Cruz confirmó la lista con la que competirán en octubre en las elecciones legislativas.

El presidente del partido Diego Bavio encabezará la lista 33 azul. Lo acompañarán Graciela Julio de Caleta Olivia y Rodolfo Giglio de Río Gallegos.

Diego Bavio y Graciela Julio.

El propio Bavio había anticipado en su visita a Radio LU12 AM680, luego del cierre de frentes electorales, que encabezaría la lista en las elecciones del 26 de octubre. En dicha entrevista, comentó que a pesar de los intentos de diálogo con La Libertad Avanza –que llevaría a Jairo Guzmán como candidato- las negociaciones no prosperaron, lo que llevó a su partido a tomar un camino independiente para transformarse en un nueva oferta electoral de cara a octubre.

Los candidatos

Diego Bavio tiene 56 años y es licenciado en Seguridad. Está casado y tiene cinco hijos. Siempre se desempeñó laboralmente en el ámbito privado, llegando a desempeñarse con distintas empresas multinacionales.

Nacido en Río Gallegos, en 2018 volvió a Argentina y se estableció en su ciudad natal, “para retomar mi militancia política de toda la vida”, asegura.

Su abuelo fue Mario Castulo Paradelo, primer gobernador constitucional de la provincia de Santa Cruz.

Graciela Julio, es periodista y politóloga de Caleta Olivia. “Una persona muy respetada y muy preparada, con muchísima capacidad. tal es así que terminó su carrera de ciencias políticas en dos años”, destacó Bavio. Está casada y es madre de dos hijos.

Rodolfo Gilio es jubilado docente desde 2019. Su último cargo fue vicedirector de escuela primaria. Está radicado en Río Gallegos desde 1988. Casado y con una hija de 32 años.

Desde 1988 hasta 1992 a cargo del que fue el Instituto de Servicios Sociales Bancarios en todo Santa Cruz y Tierra del Fuego. Antes y luego de 1992 docente en escuelas primarias en Río Gallegos con distintas especialidades y licenciatura en educación. Desde 2015 hasta la actualidad productor de Cerveza Artesanal.

