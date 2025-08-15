Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que el Gobierno Nacional se expidiera sobre el caso de fentanilo contaminado -que causó la muerte de 96 personas– y reclamara la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A involucrado en la producción, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente al Gobierno Nacional.

“Fentanilo: Crueldad es dejar de controlar los medicamentos que vas a tomar y hoy tener 100 muertos por un capricho presidencial”, posteó Grasso en su cuenta de X, apuntando a la administración de Javier Milei por la “desregulación de ANMAT y el ajuste en Salud”.

En ese mismo escrito, el intendente riogalleguense exhortó a “frenar esta masacre”, y en clave política, sostuvo: “Hay que ganar mayorías en el Congreso”.

Cabe recordar que el 26 de octubre serán las elecciones legislativas y Santa Cruz renueva tres bancas de diputado nacional en el Congreso, este domingo será el cierre de listas.

Leé más notas de La Opinión Austral