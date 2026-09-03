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El presidente Javier Milei encabezó el 1 de septiembre una reunión del Gabinete nacional en la Casa Rosada, donde evaluó los resultados del plan económico y confirmó que este jueves por la noche brindará un mensaje por cadena nacional para referirse a la causa Malvinas. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

¿A qué hora hablará Milei?

El vocero presidencial Adrián Ravier precisó durante su conferencia de prensa semanal que el jefe de Estado expondrá los principales puntos del análisis realizado por la Cancillería en torno a las gestiones vinculadas al archipiélago. La transmisión está prevista para las 21:00.

“Pasó algo muy fuerte”

El anuncio se conoció luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestara su disposición a revisar la posición histórica de su país respecto de la soberanía de las islas. Antes de ingresar al encuentro, Milei ya había anticipado que Malvinas tendría un lugar central en su discurso: “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos“.

Este jueves, Trump cuestionó al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán y volvió a mostrarse evasivo ante la posibilidad de respaldar a Londres en una eventual disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. “Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario en una entrevista.

Además, el presidente estadounidense recordó haber seguido de cerca el conflicto bélico de 1982, después de ser consultado sobre el archipiélago del Atlántico Sur y si mantendría su respaldo al Reino Unido. “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, consideró.

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