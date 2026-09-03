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El anuncio que el presidente Javier Milei realizará este jueves por cadena nacional en torno a la cuestión Malvinas genera expectativa, aunque también dudas entre especialistas en política internacional. En diálogo con Radio LU12 AM680, el magíster y doctor en Relaciones Internacionales Gonzalo Fiore Viani sostuvo que, hasta el momento, no existen elementos concretos que permitan anticipar un cambio significativo en la posición internacional sobre las islas.

“No parece que vaya a haber nada realmente muy concreto”, señaló Fiore Viani al analizar las versiones que circularon en las últimas horas. En ese sentido, explicó que las expectativas se originaron principalmente a partir de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó que podría revisar la posición de Estados Unidos sobre Malvinas.

Donald Trump se volvió a pronunciar acerca de las Islas Malvinas.

Para el especialista, esas declaraciones deben ser tomadas con cautela. “Trump dijo que podría llegar a revisar la posición estadounidense sobre Malvinas cuando un periodista en el Salón Oval se lo pregunta y Trump dice ‘puede ser’. O sea, lo podemos revisar como podemos revisar muchas cosas”, explicó.

Según su interpretación, la cuestión Malvinas estaría siendo utilizada por Trump como una herramienta de presión sobre el Reino Unido, particularmente en las negociaciones vinculadas al incremento del gasto en defensa y dentro de la OTAN.

El respaldo de Estados Unidos y el rol del Congreso

Fiore Viani también puso en duda que una eventual modificación de la posición estadounidense pueda concretarse únicamente por decisión presidencial. Recordó que un cambio de reconocimiento requeriría respaldo institucional y consideró que actualmente resulta poco probable que el Congreso de Estados Unidos acompañe una medida de esas características.

“Necesitás para que Estados Unidos cambie su reconocimiento de manera legal el apoyo del Congreso, lo que hoy es bastante improbable”, sostuvo.

Donald Trump y Javier Milei, en uno de los encuentros entre ambos mandatarios.

De todos modos, aclaró que, incluso ante un eventual cambio de posición estadounidense, el impacto concreto para la Argentina sería limitado, ya que el Reino Unido no modificaría automáticamente su postura sobre la soberanía de las islas. “El Reino Unido va a seguir argumentando la libre determinación de los pueblos, de los isleños”, explicó.

En ese contexto, además, destacó que el tema adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que avance la explotación petrolera en las islas.

Las sanciones a empresas petroleras

Otro de los rumores que circuló antes del anuncio presidencial apunta a una eventual modificación o reducción de sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Fiore Viani consideró que, si efectivamente existiera una decisión de avanzar sobre ese punto, sería una medida acertada, aunque marcó una particularidad: parte de las herramientas legales para sancionar a esas compañías ya existen. “Con que la aplique ya estaría bien, sería un buen paso”, sostuvo, al referirse a la legislación vigente y a la necesidad de hacer cumplir las normas existentes.

El gobierno británico empieza a explotar el petróleo de Malvinas.

En esa línea, cuestionó el estilo comunicacional del Gobierno y advirtió que podría haber anuncios presentados de manera “rimbombante” que luego no impliquen modificaciones sustanciales.

Críticas al alejamiento de la ONU

Durante la entrevista, el especialista también se refirió a otra de las versiones que circuló en torno al anuncio presidencial: la posibilidad de que Argentina impulse el reclamo por Malvinas por fuera de los organismos multilaterales.

Fiore Viani consideró que una estrategia de ese tipo sería contraria a los intereses argentinos, especialmente porque la Organización de las Naciones Unidas ha respaldado históricamente la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de las islas. “La Asamblea General siempre nos ha apoyado en la cuestión Malvinas”, remarcó.

En ese sentido, cuestionó lo que definió como un “seguidismo” de la política exterior de Estados Unidos y sostuvo que el Gobierno argentino no tendría motivos para adoptar una postura de rechazo hacia los organismos multilaterales. “Me parece que es un hecho más de este seguidismo, poco inteligente, incluso poco pragmático a la hora de defender los intereses nacionales”, afirmó.

El Estrecho de Magallanes y el conflicto con Chile

El segundo eje de la entrevista estuvo puesto en la tensión diplomática generada con Chile a partir de las declaraciones del brigadier Gustavo Javier Valverde sobre el Estrecho de Magallanes.

Fiore Viani calificó el episodio como un conflicto innecesario y cuestionó que una declaración de un integrante de las Fuerzas Armadas haya derivado en una situación diplomática que obligó posteriormente a la Cancillería argentina a aclarar que esas expresiones no representaban la posición oficial del Gobierno nacional.

El especialista sostuvo que la política exterior argentina atraviesa una etapa de dificultades y vinculó este episodio con otros recientes cruces diplomáticos.

“Hay un mal manejo de la política exterior. Por el momento ni siquiera un manejo, hay un no manejo y una subordinación de la política exterior a lo que sea de Estados Unidos o desde Israel”, afirmó.

Boca Oriental del Estrecho de Magallanes. El USS Nimitz la cruzó este año en dirección al Atlántico Sur.

En el caso específico del Estrecho de Magallanes, consideró que la controversia resultó particularmente innecesaria debido a los acuerdos y antecedentes existentes entre ambos países.

La respuesta chilena llegó rápidamente. El presidente José Antonio Kast se trasladó a Punta Arenas y, a bordo de un buque militar, reafirmó la posición chilena respecto de la soberanía sobre el estrecho. Para Fiore Viani, el episodio también estuvo atravesado por una fuerte utilización política del sentimiento nacionalista.

El analista también cuestionó la expectativa que había generado inicialmente la llegada de Kast al Gobierno chileno y recordó que la derecha nacionalista de ese país históricamente ha sostenido posiciones firmes en materia territorial.

El presidente chileno Kast reafirmó la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

“La derecha chilena tiene una postura muy nacionalista”, señaló, al considerar que no existían razones suficientes para interpretar inicialmente el triunfo de Kast como una noticia necesariamente favorable para los intereses argentinos.

Finalmente, Fiore Viani insistió en que los recientes episodios muestran la necesidad de una política exterior argentina más pragmática y orientada a la defensa de los intereses nacionales.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas este jueves por la noche en la cadena nacional de Milei. Allí el Presidente deberá precisar si las versiones que circularon durante las últimas horas sobre Malvinas se traducen en medidas concretas o en un anuncio de mayor impacto político que diplomático.