Semana Santa es una de las festividades más importantes del catolicismo, en la que se recuerdan momentos fundamentales como la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, su muerte y resurrección.

Más allá de su significado religioso, muchas personas aprovechan estas fechas para planificar un descanso ya que, tradicionalmente, varios de estos días no se trabajan. Pero, ¿son feriados?

Este año, habrá cambios respecto a 2024 -donde los feriados por la celebración cristiana tuvieron lugar el jueves 28 y el viernes 29 de marzo- lo que influirá en la organización de viajes y actividades de los argentinos. Según el calendario oficial del Gobierno, las jornadas de descanso se trasladarán a otras fechas, afectando la planificación de quienes esperan estos días para desconectarse.

De igual manera, la normativa respecto al Jueves Santo plantea ciertas diferencias en cuanto a su carácter no laborable, lo que deja en manos de los empleadores la decisión de otorgar o no el día libre.

Cuándo son los feriados por Semana Santa 2025

En el catolicismo, estos días recuerdan los últimos momentos de la vida de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección, según la Agencia de Informaciones Católicas – ACI Prensa. Muchas costumbres religiosas acompañan la conmemoración, como el ayuno y la tradicional reunión de Pascua.

El inicio será el domingo 13 de abril, con el Domingo de Ramos, y culminará el 20 de abril, en la Pascua. Sin embargo, los días que conforman el fin de semana largo irán del jueves 17 al domingo 20 de abril, de acuerdo con el calendario de feriados nacionales.

Jueves Santo : 17 de abril – no laborable

: 17 de abril – Viernes Santo : 18 de abril – feriado

: 18 de abril – Sábado Santo : 19 de abril

: 19 de abril Domingo de Pascua: 20 de abril

Cómo se paga el día no laborable y feriado en Semana Santa

A diferencia del Viernes Santo, que es un feriado inamovible y caerá el 18 de abril, el Jueves Santo no implica un descanso obligatorio. La normativa vigente considera ese día como no laborable, por lo que cada empleador decide si otorga o no el día libre.

Esto significa que, mientras algunos trabajadores podrán tomarse la jornada de descanso, otros deberán continuar con sus tareas habituales, dependiendo de la política interna de cada empresa.

Es importante señalar que los feriados nacionales garantizan un descanso obligatorio y, en caso de trabajar, corresponde un pago doble por esa jornada. No obstante, los días no laborables, como el Jueves Santo, no otorgan ese beneficio adicional.

El motivo del cambio de fechas en comparación con el año anterior radica en que la Semana Santa sigue el calendario lunar. Se establece a partir de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, y la Pascua se celebra el domingo siguiente. Por esta razón, varía cada año.

Calendario completo feriados nacionales 2025

Marzo

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

