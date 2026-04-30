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Desde 1999, los Premios Gardel se convirtieron en un verdadero termómetro de la música argentina, celebrando la diversidad, el talento y la creatividad en todos los géneros; año tras año, la ceremonia reúne sobre el mismo escenario a leyendas consagradas y a los artistas que marcan el pulso de la nueva generación, transformando la gala en una cita obligada para la industria y los fanáticos; este jueves, se conocieron a los artistas que competirán por el galardón en la edición 2026.
El martes 26 de mayo, la alfombra roja volverá a encenderse para recibir a músicos, productores y compositores en una fiesta donde el glamour, los looks y las cábalas se mezclan con emociones fuertes, shows en vivo y homenajes memorables.
Cada entrega de los Gardel reconoce el esfuerzo, la innovación y el impacto de quienes hacen vibrar al país con sus canciones; desde el álbum y la Canción del Año, hasta ternas especializadas en rock, pop, folclore, tango, urbano, jazz, clásica y electrónica, la lista de nominados refleja el enorme abanico de la producción nacional.
La lista completa de los nominados a los Premios Gardel 2026:
Álbum del Año
- Latinaje – Cazzu
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
- Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez
- Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
- Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
- Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton
- Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
- El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi
- Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
- Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Grabación del Año
- In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García
- Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
- Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto
Ingeniería de Grabación
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez
- La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo
Mejor Álbum Artista de Folklore
- Mirarse en otros ojos – La Ferni
- Décimas – Maggie Cullen
- Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
- El retorno – Santiago Motorizado
- El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
- Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
- Novela – Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
- Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
- Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
- Actos de gentileza – Florian
Mejor Álbum Artista Pop
- Cuerpo – Olivia Wald
- Detalles – Zoe Gotusso
- Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- No me olvides – Angela Torres
- El Verdadero – Juan Ingaramo
- Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
- Malportada – Nathy Peluso
- La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
- Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
- The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
- La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
- Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
- Gamurgatrónica – Ruben Rada
- Querida Yo – Yami Safdie
- Vivir Así – Barbarita Palacios
- Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
- Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
- Tucumano Soy – Juan Falú
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
- Rompecabezas – Ulises Bueno
- Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
- Que sed – Luck Ra
- En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- Okupas – Little Boogie & Stereo
- Bhavilonia – Bhavi
- Culto III – Neo Pistea
- Gauchos – Veeyam
- EUB Deluxe – Trueno
- Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
- Tomás Sainz – Tomás Sainz
- New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese – Mariano Otero
- Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
- Todos los fuegos – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
- Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
- Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
- Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
- El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
- Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
- Latinaje – Cazzu
- Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
- Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
- Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
- El Regreso – Tan Bionica
- Los lobos – Estelares
- Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
- Alter ego – Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
- Alfonsina y el mal – Señor Flavio
- La Respuesta – Leonchalon
- Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
- A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
- Juegue Kuelgue – El Kuelgue
- Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
- Hecho en Jamaica – Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
- Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
- Trueno – Red Bull Symphonic – Trueno
- Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
- En vivo volumen I – Cindy Cats
- Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
- Trinar(La flor) – Nadia Larcher
- 89 – Flor Paz
- Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
- FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
- Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
- Hasta que aclare – Eva y Nadia
- Bipolar – Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
- Divididos – Divididos
- Artificio – Indios
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
- El club de la pelea I – Airbag
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
- Vandalos – Bandalos Chinos
- 4EVER – K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
- El Desvelo – La Delio Valdez
- Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
- Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena – Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
- Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
- Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
- Al Agua Pez – Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
- Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
- Solo – Pipi Piazzolla
- La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
- Deseo – Mistol Team
- Peces Raros – Spotify Sessions – Peces Raros
- X-Sex – Six Sex
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
- EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango
- Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
- Tango – José Colángelo
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
- Hotcore – Taichu
- En el Ciber – Benito Cerati
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Tanya – Juana Rozas
Mejor Álbum Rock Alternativo
- Exultante – Carca
- Ceremonia – 1915
- Instantáneo – Viva Elastico
- Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
Mejor Álbum Rock Pesado
- Vive – Claudio Marciello
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Alto Viaje – Corvex
Mejor Álbum Urbano
- Gotti B – Tiago PZK
- Quimera – Maria Becerra
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
- Saturación pop – Ysy A
- Lamba – FMK
Mejor Arte
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
- Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
- Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
Mejor Canción de Autor
- Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
- Hielo Fino – Silvina Moreno
- Querida Yo – Yami Safdie, Camilo
Mejor Canción de Cuarteto
- Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
- Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
- Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
- Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
- No se ve / Chingón – Desakta2
- DIOS – Ulises Bueno
- Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga
Mejor Canción de Folklore
- Décimas – Maggie Cullen
- Puño y letra – Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez
- Niño – Milo J
- El amor es un viento que regresa – Los Nocheros
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
- Cadenas – Acru
- Fresh – Trueno
- Gil – Milo J, Trueno
- Retirada – Milo J
- PVSL – Paulo Londra
Mejor Canción de Pop
- Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
- El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- El Ritmo – Bandalos Chinos
- Favorita – Angela Torres
- Me Gusta – Miranda! & TINI
- Mejor que vos – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Rock
- El gordo – Marilina Bertoldi
- In the City – Charly García & Sting
- Volarte – Eruca Sativa
- Pensando en Ella – Dante Spinetta
- Advertencia – Babasónicos
- Aliados en un viaje – Divididos
Mejor Canción de Tango
- La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
- La Guitarra – Melingo & Fito Paez
- Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda
Mejor Canción en Vivo
- Fanático (en vivo) – Lali
- Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
- La que puede, puede – Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
- Sábado – Cindy Cats
- La Taleñita – Milo J & Campedrinos
Mejor Canción Pop Rock
- 33 – Lali & Dillom
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- Barry Lindo – El Kuelgue
- Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica
- Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
- Con Otra – Cazzu
- Si No Es Muy Tarde – Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
- Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva
- Echar de Menos – Ke Personajes
- Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles
Mejor Canción Urbana
- Sin cadenas – Paulo Londra
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
- Olimpo – Milo J
- Cruz – Trueno & Feid
- Historia – Ramma
Mejor Colaboración
- Loco un poco – Turf & Lali
- Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
- Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
- Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa
- Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro
- In the City – Charly García & Sting
- Mejor que vos – Lali & Miranda!
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
- Me Gusta – Miranda! & TINI
- Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor Colaboración Urbana
- Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini
- Gil – Milo J, Trueno
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
- Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
- La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo
- Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One
Mejor Colección de Catálogo
- Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
- Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
- Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis
Mejor Nuevo Artista
- María Wolff
- Blair
- Little Boogie & Stereo
- Cindy Cats
- Tuli
- La Ferni
- Sofía de Ciervo
- Mia Folino
- Las Tussi
- Chechi de Marcos
- 143leti
Mejor Videoclip Corto
- El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
- Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
- In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
- Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral
Mejor Videoclip Largo
- Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
- La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
- No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
- Sonidos, barro y piel – Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio
Productor del año
- Nico Cotton
- Evlay
- Gustavo Santaolalla
- Cachorro López
- Marilina Bertoldi
- Tatool
- Mauro De Tommaso
- Milo J
- Santiago Alvarado
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