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Desde 1999, los Premios Gardel se convirtieron en un verdadero termómetro de la música argentina, celebrando la diversidad, el talento y la creatividad en todos los géneros; año tras año, la ceremonia reúne sobre el mismo escenario a leyendas consagradas y a los artistas que marcan el pulso de la nueva generación, transformando la gala en una cita obligada para la industria y los fanáticos; este jueves, se conocieron a los artistas que competirán por el galardón en la edición 2026.

El martes 26 de mayo, la alfombra roja volverá a encenderse para recibir a músicos, productores y compositores en una fiesta donde el glamour, los looks y las cábalas se mezclan con emociones fuertes, shows en vivo y homenajes memorables.

Cada entrega de los Gardel reconoce el esfuerzo, la innovación y el impacto de quienes hacen vibrar al país con sus canciones; desde el álbum y la Canción del Año, hasta ternas especializadas en rock, pop, folclore, tango, urbano, jazz, clásica y electrónica, la lista de nominados refleja el enorme abanico de la producción nacional.

La lista completa de los nominados a los Premios Gardel 2026:

Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

– Cazzu No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

– Lali La Vida Era Más Corta – Milo J

– Milo J Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

– Babasónicos Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez

– Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

– Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

– Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton

– Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

– Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi

– Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo

– Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

– Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Grabación del Año

In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García

– Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool

– Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell

– Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez

– Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos – La Ferni

– La Ferni Décimas – Maggie Cullen

– Maggie Cullen Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

– Marilina Bertoldi El retorno – Santiago Motorizado

– Santiago Motorizado El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

– Richard Coleman Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

– Fernando Ruiz Díaz Novela – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

– Alfredo Piro Rinaldi Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

– Ariel Prat Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo – Olivia Wald

– Olivia Wald Detalles – Zoe Gotusso

– Zoe Gotusso Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

– Diego Torres No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

– Lali No me olvides – Angela Torres

– Angela Torres El Verdadero – Juan Ingaramo

– Juan Ingaramo Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

– Daniel Cardozo Malportada – Nathy Peluso

– Nathy Peluso La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

– The La Planta Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming

– Gustavo Santaolalla & David Fleming La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

– Daniel Godfrid y Sebastián Espósito Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

– Ruben Rada Querida Yo – Yami Safdie

– Yami Safdie Vivir Así – Barbarita Palacios

– Barbarita Palacios Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

– Coti Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

– Juan Falú La Vida Era Más Corta – Milo J

– Milo J Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

– Ulises Bueno Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

– Eugenia Quevedo Que sed – Luck Ra

– Luck Ra En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

– Little Boogie & Stereo Bhavilonia – Bhavi

– Bhavi Culto III – Neo Pistea

– Neo Pistea Gauchos – Veeyam

– Veeyam EUB Deluxe – Trueno

– Trueno Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

– Pipi Piazzolla Trio Tomás Sainz – Tomás Sainz

– Tomás Sainz New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese – Mariano Otero

– Leo Genovese – Mariano Otero Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

– Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward Todos los fuegos – Roxana Amed Mejor Álbum de Música Clásica Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

– Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

– Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

– Las Destrozzi El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás Mejor Álbum de Música Global Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

– Los arcanos del desierto Latinaje – Cazzu

– Cazzu Impulsa el Círculo – Brenda Martin Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea Gracias a la Vida – Abel Pintos

– Abel Pintos Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

– Patricia Sosa & Mijares Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango Mejor Álbum de Pop Rock Polvo de estrellas – Turf

– Turf El Regreso – Tan Bionica

– Tan Bionica Los lobos – Estelares

– Estelares Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

– Rayos Láser Alter ego – Silvestre y La Naranja Mejor Álbum de Reggae/Ska Alfonsina y el mal – Señor Flavio

– Señor Flavio La Respuesta – Leonchalon

– Leonchalon Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

– Fidel Nadal A Tempo – Dread Mar I Mejor Álbum en Vivo Juegue Kuelgue – El Kuelgue

– El Kuelgue Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

– Hilda Lizarazu Hecho en Jamaica – Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

– Nonpalidece Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

– Conociendo Rusia Trueno – Red Bull Symphonic – Trueno

– Trueno Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

– Los Nocheros En vivo volumen I – Cindy Cats

– Cindy Cats Esencia En Vivo – Cruzando El Charco Mejor Álbum Folklore Alternativo Trinar(La flor) – Nadia Larcher

– Nadia Larcher 89 – Flor Paz

– Flor Paz Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto Mejor Álbum Grupo de Folklore FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

– Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

– Dos Más Uno Hasta que aclare – Eva y Nadia

– Eva y Nadia Bipolar – Campedrinos Mejor Álbum Grupo de Rock Divididos – Divididos

– Divididos Artificio – Indios

– Indios A tres días de la tierra – Eruca Sativa

– Eruca Sativa El club de la pelea I – Airbag

– Airbag Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

– Babasónicos El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado Mejor Álbum Grupo Pop Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

– Miranda! Vandalos – Bandalos Chinos

– Bandalos Chinos 4EVER – K4OS Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia El Desvelo – La Delio Valdez

– La Delio Valdez Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros Mejor Álbum Infantil Mardearena – Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

– Magdalena Fleitas Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

– Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

– El Reino Infantil, La Granja de Zenón Al Agua Pez – Pequeño Pez Mejor Álbum Instrumental Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

– Noelia Sinkunas Solo – Pipi Piazzolla

– Pipi Piazzolla La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura Mejor Álbum Música Electrónica Deseo – Mistol Team

– Mistol Team Peces Raros – Spotify Sessions – Peces Raros

– Peces Raros X-Sex – Six Sex Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango

– EMPA Orquesta de Tango Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

– Pablo Estigarribia Tango – José Colángelo Mejor Álbum Pop Alternativo Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

– Emmanuel Horvilleur Hotcore – Taichu

– Taichu En el Ciber – Benito Cerati

– Benito Cerati Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

– Ca7riel & Paco Amoroso Tanya – Juana Rozas Mejor Álbum Rock Alternativo Exultante – Carca

– Carca Ceremonia – 1915

– 1915 Instantáneo – Viva Elastico

– Viva Elastico Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders Mejor Álbum Rock Pesado Vive – Claudio Marciello

– Claudio Marciello Legado – A.N.I.M.A.L

– A.N.I.M.A.L Alto Viaje – Corvex Mejor Álbum Urbano Gotti B – Tiago PZK

– Tiago PZK Quimera – Maria Becerra

– Maria Becerra 166 (Deluxe) retirada – Milo J

– Milo J Saturación pop – Ysy A

– Ysy A Lamba – FMK Mejor Arte Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)

– Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo) Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)

– Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros) Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari) Mejor Canción de Autor Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez

– Milo J, Silvio Rodríguez Hielo Fino – Silvina Moreno

– Silvina Moreno Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Mejor Canción de Cuarteto Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura

– Ian Lucas & Q’ Lokura Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera

– Q’Lokura, Los Herrera Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

– Luck Ra feat. Miranda! Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris

– Los Tabaleros & Los Caligaris No se ve / Chingón – Desakta2

– Desakta2 DIOS – Ulises Bueno

– Ulises Bueno Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga Mejor Canción de Folklore Décimas – Maggie Cullen

– Maggie Cullen Puño y letra – Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez

– Duratierra, Eli Suárez Niño – Milo J

– Milo J El amor es un viento que regresa – Los Nocheros Mejor Canción de Hip Hop / Rap Cadenas – Acru

– Acru Fresh – Trueno

– Trueno Gil – Milo J, Trueno

– Milo J, Trueno Retirada – Milo J

– Milo J PVSL – Paulo Londra Mejor Canción de Pop Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso

– Conociendo Rusia, Nathy Peluso El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

– Ca7riel & Paco Amoroso El Ritmo – Bandalos Chinos

– Bandalos Chinos Favorita – Angela Torres

– Angela Torres Me Gusta – Miranda! & TINI

– Miranda! & TINI Mejor que vos – Lali & Miranda! Mejor Canción de Rock El gordo – Marilina Bertoldi

– Marilina Bertoldi In the City – Charly García & Sting

– Charly García & Sting Volarte – Eruca Sativa

– Eruca Sativa Pensando en Ella – Dante Spinetta

– Dante Spinetta Advertencia – Babasónicos

– Babasónicos Aliados en un viaje – Divididos Mejor Canción de Tango La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso

– Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso La Guitarra – Melingo & Fito Paez

– Melingo & Fito Paez Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda Mejor Canción en Vivo Fanático (en vivo) – Lali

– Lali Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

– Nonpalidece Ft. La Delio Valdez La que puede, puede – Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso

– Ca7riel & Paco Amoroso Sábado – Cindy Cats

– Cindy Cats La Taleñita – Milo J & Campedrinos Mejor Canción Pop Rock 33 – Lali & Dillom

– Lali & Dillom #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

– Ca7riel & Paco Amoroso Barry Lindo – El Kuelgue

– El Kuelgue Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica

– Tan Bionica Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler Mejor Canción Tropical / Cumbia Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

– Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas Con Otra – Cazzu

– Cazzu Si No Es Muy Tarde – Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

– Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva

– Angela Leiva Echar de Menos – Ke Personajes

– Ke Personajes Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles Mejor Canción Urbana Sin cadenas – Paulo Londra

– Paulo Londra Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

– Bizarrap, Daddy Yankee Olimpo – Milo J

– Milo J Cruz – Trueno & Feid

– Trueno & Feid Historia – Ramma Mejor Colaboración Loco un poco – Turf & Lali

– Turf & Lali Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

– Luck Ra feat. Miranda! Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

– Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa

– Milo J & Mercedes Sosa Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro

– Tan Bionica, Andrés Calamaro In the City – Charly García & Sting

– Charly García & Sting Mejor que vos – Lali & Miranda!

– Lali & Miranda! Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

– Bizarrap, Daddy Yankee Me Gusta – Miranda! & TINI

– Miranda! & TINI Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas Mejor Colaboración Urbana Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini

– Maria Becerra, Tini Gil – Milo J, Trueno

– Milo J, Trueno Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

– Bizarrap, Daddy Yankee Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

– FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo

– Ramma, Kidd Voodoo Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One Mejor Colección de Catálogo Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta

– Luis Alberto Spinetta Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa

– Mercedes Sosa Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis Mejor Nuevo Artista María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti Mejor Videoclip Corto El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló

– Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril

– Milo J Directora: Teresa Carril #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky

– Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford

– Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral Mejor Videoclip Largo Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano

– Los Tabaleros Director: Niko Sedano Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky

– Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar

– Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito

– Lali Director: Lautaro Espósito Sonidos, barro y piel – Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio Productor del año Nico Cotton

Evlay

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado

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