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Candela Arizaga, la joven que permanece en observación en el Hospital Pirovano de Capital Federal tras el confuso episodio que derivó en la detención de Facundo Moyano, brindó declaración y negó haber sufrido una agresión por parte del exdiputado.

Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad, en el nosocomio, la joven de 23 años prestó testimonio y señaló que el hijo del histórico dirigente sindical Hugo Moyano “no le hizo nada”. Además, sostuvo que la situación ocurrió en un contexto de “consumo de estupefacientes”.

Si bien sus declaraciones podrían indicar que no existió un episodio de violencia de género, aún resta conocer si la influencer continuará con la denuncia contra su pareja.

El fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en el marco de una investigación por un presunto hecho de violencia de género.

Como parte de las medidas de prueba, la Justicia ordenó el análisis de las cámaras de seguridad, la toma de testimonios y una entrevista con la joven. Diego Storto, abogado de Candela, explicó que asumirá formalmente su defensa si ella “decide seguir adelante con el proceso”.

Cómo comenzó el operativo policial en Belgrano

Según el parte oficial, efectivos de la Comisaría Vecinal 13A acudieron cerca de las 5:00 de la madrugada a la avenida Del Libertador al 5414, luego de recibir un aviso sobre una persona que habría sido atacada y la presencia de una mujer desnuda corriendo por la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien informó que la pareja había dejado el inmueble poco antes de la llegada de la Policía.

Con esos datos, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar a ambas personas en la intersección de las calles Virrey Vértiz y Sucre.

A dónde llamar si sufrís violencia de género

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.

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