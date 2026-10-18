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En medio de una profunda controversia judicial, Candela Arizaga determinó que no asistirá a la citación pautada para el próximo lunes 19 de octubre ante la Justicia; la novedad fue presentada, formalmente, mediante una presentación efectuada por su abogado mientras, la joven, permanece en Madrid junto Facundo Moyano, quien se encuentra imputado por los delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad en su perjuicio.

El llamado fijado por los investigadores buscaba interrogar a la influencer con el objetivo de precisar si estaba siendo sometida a algún tipo de coerción o presión externa; sin embargo, su letrado, Roberto Herrera, requirió, de manera formal, la cancelación de la convocatoria; en paralelo y, ante las versiones sobre una eventual vuelta conjunta a la Argentin, pese a la prohibición de acercamiento dictada contra el gremialista, el abogado dialogó con la “Agencia Noticias Argentinas” y desmintió, tajantemente, esa posibilidad al asegurar: “Juntos no vuelven”.

A través del escrito judicial encabezado por la defensa de la modelo, el abogado explicitó las razones del ausentism.: “Vengo a poner, en conocimiento de esa Fiscalía, la decisión de mi patrocinada de no concurrir a la entrevista, nuevamente, fijada para el día 19 de octubre de 2026; a acompañar el informe psicológico elaborado por su profesional tratante y a solicitar que, ponderadas las circunstancias que se exponen, se reconsidere la necesidad de dicha convocatoria y se deje sin efecto la entrevista dispuesta”.

El documento, redactado por Herrera y revelado por la cronista Maribel Leone, hace hincapié en la falta de impulso del expediente por parte de la supuesta víctima:.“Mi patrocinada no instó la acción penal en estas actuaciones; con posterioridad a la adopción de la medida cautelar dispuesta respecto del Sr. Facundo Moyano, manifestó, expresamente, su voluntad de que aquella fuera revisada y revertida, haciendo saber que ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo”, comentó.

Asimismo, la representación legal remarcó que, los testimonios previos de la joven, resultan suficientes dentro del expediente en curso. “Asimismo, la señorita Arizaga ya fue entrevistada oportunamente, por lo que su versión y su voluntad respecto de los hechos constan en las actuaciones; por ello, se solicita que, antes de disponer una nueva entrevista, se examine si existen aspectos concretos, nuevos o pendientes de aclaración que no puedan ser valorados a partir de lo ya actuado”.

Entre los fundamentos vertidos en la presentación, se destaca la tajante postura de Arizaga de no acudir a los tribunales, argumentando que, someterse a una nueva instancia de interrogatorio ante los funcionarios fiscales, implicaría exponerse a una innecesaria revictimización.

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