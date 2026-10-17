Telefe sumó una nueva apuesta a su programación con el estreno de “MasterChef Junior”; después de los buenos resultados de la edición Celebrity, el canal de las tres pelotas puso en marcha la versión infantil del certamen, con Vero Lozano al frente y un grupo de chicos dispuestos a demostrar sus habilidades en la cocina.

El debut estuvo marcado por la emoción, los desafíos culinarios y las primeras devoluciones del jurado, integrado por Maru Botana, Ian Lucas y Germán Martitegui; los participantes tuvieron que trabajar en parejas para preparar hamburguesas completas, en una primera prueba que combinó creatividad, técnica y trabajo en equipo.

Sin embargo, el programa tuvo un competidor fuerte durante la noche del viernes: el partido entre Boca Juniors y Talleres por el Torneo Clausura, que concentró parte de la audiencia en las señales deportivas.

Cómo fue el rating de MasterChef Junior

En su estreno, MasterChef Junior comenzó con un piso de 9,9 puntos de rating, heredado de Telefe Noticias; a medida que avanzó el desafío, el ciclo conducido por Vero Lozano logró subir su audiencia y alcanzó los 10,2 puntos durante la preparación de los platos.

El pico de la noche llegó a 11,8 puntos, una marca que le permitió, al reality, liderar la televisión abierta; de esta forma, el formato infantil consiguió un buen comienzo en una jornada de bajo encendido televisivo, en la que la transmisión del encuentro entre Boca y Talleres representó una competencia adicional.

Además de su emisión por Telefe, la propuesta contó con una experiencia digital a través de Streams Telefe; Juli Castro y Mernuel encabezaron un react en vivo desde las 21 hs, con más de 40.000 usuarios conectados para seguir y comentar lo que sucedía en la cocina.

La primera gala tuvo, como desafío, la preparación de hamburguesas smash, acompañadas por papas chips, salsas y aderezos; tras evaluar las distintas presentaciones, los jurados eligieron a Alma y Dante como los autores del “mejor plato”, por lo que ambos consiguieron subir al balcón; en tanto, pese a las dificultades que tuvieron otras parejas, el jurado decidió que ningún participante abandonara la competencia en el debut.

Con esta nueva versión, Telefe recupera un formato que ya tuvo dos temporadas en el país, en 2015 y 2016, bajo la conducción de Mariano Peluffo; ahora, con Lozano al frente, MasterChef Junior busca conquistar a una audiencia familiar y repetir el buen desempeño que viene registrando la edición de famosos.

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